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Новый проект Либескинд: революция в архитектуре или просто красивое здание

2:40
Недвижимость

Париж — это не только романтика, но и пространство для смелых архитектурных экспериментов. В ближайшие годы город может получить еще одно удивительное здание, которое изменит его облик. Студия Либескинд, известная своими революционными проектами, выиграла конкурс на проект нового футуристического сооружения в районе Леон Блюм в Исси-ле-Мулино, южном пригороде Парижа. Это будет не просто новое здание, а ключевая часть концепции Большого Парижа.

Париж
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Париж

Что же особенного в новом проекте

Будущий проект, названный "Поклонник Исси", станет символом гармонии между историей и современностью. Сложные углы, стеклянные и металлические фасады, а также отражающие элементы — все это будет характерно для этого масштабного сооружения. Его внешний вид обещает быть не только практичным, но и стильным, отражая динамичный и нестандартный подход архитекторов.

Как заявляют создатели, здание будет "диалогом между историей и современностью", где асимметричные формы и гармоничное взаимодействие материалов создадут уникальный облик, который точно не останется незамеченным.

Интересный факт: Либескинд — не новичок в Париже. Он известен своими масштабными проектами по всему миру, такими как One World Trade Center в Нью-Йорке и Еврейский музей в Берлине. Это здание станет очередным шагом в его творческой карьере, теперь на фоне уникальной парижской архитектуры.

Зачем Парижу еще одно здание

Проект, помимо визуальной составляющей, стал частью стратегии развития Большого Парижа. Здесь будут расположены офисы, жилье (в том числе социальное), магазины, гостиница и тренажерный зал. В общей сложности новое здание займет более 20 000 квадратных метров. Строительство будет тесно связано с развитием транспортной инфраструктуры — с появлением линии метро 15, которая соединит Исси-ле-Мулино с центром города.

Этот проект отражает стремление к устойчивости, рациональному использованию природных ресурсов и улучшению качества жизни горожан. Впервые на фасаде будут использованы титановая керамика и растения, что создаст гармоничную атмосферу, с одной стороны, и минимизирует воздействие на окружающую среду — с другой.

Когда ждать перемен

Строительство нового здания начнется не раньше конца 2025 года, когда будет готова станция метро. Этот проект обещает стать настоящей архитектурной вехой в столице.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, „главный“, и τέκτων, „создатель“) или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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