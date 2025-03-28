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Готовить или разрушать? Почему вращающийся нагрев может убить ваше блюдо

2:17
Недвижимость

Многие из нас привыкли использовать режим вращающегося нагрева в духовке, считая его универсальным для любой еды. Но действительно ли это так? Согласно распространенному мнению, этот режим идеально подходит для запеканок, курицы или выпечки, ведь с его помощью тепло равномерно распределяется по духовке.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Это позволяет готовить несколько блюд одновременно, не боясь, что запахи перемешаются. И, да, время приготовления сокращается. Но давайте разберемся, не является ли это заблуждением.

Специалисты, такие как Дарти, утверждают, что турбина, работающая в этом режиме, идеально подходит для жареного мяса, овощей и блюд с золотистой корочкой, таких как запеканки и лазанья. В этом случае тепло равномерно распределяется, и блюдо сохраняет свою сочность и влажность. Также режим вращающегося нагрева хорош для выпечки — например, для печенья и пирогов.

Однако есть ситуации, когда этот режим может оказаться не столь эффективным. Например, при приготовлении сочного мяса, для которого важны точные температура и время, вращающееся тепло может быть не лучшим выбором.

"Это не лучший вариант для запеканок с тонким тестом или суфле", — предупреждают кулинары.

Слишком сильный поток воздуха может нарушить текстуру блюда.

Так что если вы собираетесь готовить такие деликатные блюда, как суфле, безе или пироги с заварным кремом, лучше отказаться от использования этого режима. Для них идеальным будет режим естественной конвекции. Он равномерно прогревает блюдо снизу и подходит для более нежного приготовления.

Кроме того, для таких блюд, как пицца или фруктовые пироги, рекомендуется ставить их на нижнюю решетку духовки, чтобы дно прогревалось должным образом. В этом режиме тепло распределяется вертикально, что дает более мягкое и медленное приготовление, сохраняя вкус и текстуру.

Для таких продуктов, как говяжьи ребрышки или целая рыба, отлично подойдет режим гриля, который поможет добиться нужной корочки и подрумянить верх блюда.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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