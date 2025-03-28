Интерьер, который пахнет весной: неожиданные идеи для дома

3:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цветочные узоры старомодны? Вовсе нет! Они остаются неизменным символом элегантности и актуальности, вдохновляя дизайнеров на создание уникальных интерьеров. Недавние коллекции крупнейших домов тканей доказали, что цветочные мотивы могут быть свежими, изысканными и неподвластными времени.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ванная комната

Вот 8 способов добавить их в домашний декор.

Классика в сине-белых тонах

Коллекция Bohém Street от Ralph Lauren, представленная в январе, сочетает обновленные цветочные узоры с ботанической вышивкой.

Палитра индиго и кремового оттенка создает атмосферу легкости, а разнообразие фактур, от холста до бархата, придает интерьеру глубину.

Изящная сервировка

Художественный руководитель Dior Корделия де Кастеллан создала посуду с коралловыми цветочными мотивами, отдавая дань уважения Кристиану Диору, для которого роза была символом вдохновения.

Дополните ее столовыми приборами с костяными ручками для утонченного стиля или выберите коллекцию Eden от DoubleJ, совмещающую фантастические цветы и экзотические фрукты.

Цветы в абстракции

Нью-йоркский бренд Callidus Guild представил гипсовые покрытия для стен, вдохновленные цветами. Их создательница Иоланда Милан Батто переосмыслила садовые мотивы в живописном стиле, превращая их в текстурные художественные панно.

Минимализм в монохроме

Для тех, кто избегает ярких оттенков, подойдет монохромный вариант. Датский бренд BoConcept создал черно-белый цветочный принт, который вписывается в нейтральные интерьеры, добавляя им изысканности.

Гармоничное сочетание

Если вы предпочитаете яркую палитру, можно использовать цветочный принт в сочетании с однотонными элементами.

Например, декораторы Studio Vero выбрали обои Kinkead Maximalist и дополнили интерьер дверными коробками и деревянной отделкой в сливовых тонах.

Ретро-максимализм

Бренд Etro превратил винтажные цветочные узоры в современное украшение мебели. Яркие принты и насыщенные оттенки идеально подходят для обивки мягких кресел или стульев середины века.

Пол как произведение искусства

В сдержанном интерьере напольное покрытие может стать акцентом. Художественные ковры добавляют пространству глубины и характера.

В новой коллекции Jaipur Rugs цветочные мотивы смягчены сдержанной палитрой белого, кораллового и бледно-голубого оттенков.

Потолок в цветах

В отеле La Fantaisie в Париже потолок бара оформлен в цветочный орнамент, создавая ощущение уюта и роскоши. Этот прием можно использовать и в домашнем декоре, выбрав обои с цветочным принтом для стен и потолка.

Цветочные мотивы продолжают вдохновлять дизайнеров, оставаясь вечной классикой. Главное — найти свой стиль

Уточнения

Ralph Lauren Corporation — американский компания, которая осуществляет разработку дизайна, маркетинг и продажу одежды, аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома.



"Кристиа́н Дио́р" (Christian Dior SE) — французская компания, основанная дизайнером Кристианом Диором и предпринимателем Марселем Буссаком, как ателье высокой моды, в 1946 году.





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