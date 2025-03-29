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Хочется уюта? Добавьте в интерьер одно растение — и всё меняется

2:24
Недвижимость

Хотите, чтобы ваша квартира наконец-то начала ощущаться как настоящее "место силы"? Один из самых простых, но при этом сильных инструментов — живые растения и цветы. Без лишнего пафоса, они работают в фоне: не требуют инструкций, не спорят со стилем и не выходят из моды. Просто стоят и делают своё дело — наполняют дом жизнью.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

Зелёный акцент, который не нуждается в объяснениях

Крупные растения вроде фикуса или монстеры моментально становятся центром комнаты. Их листья создают движение и "дышащий" объём, особенно если поставить растение в пустой угол, рядом с диваном или у входа. Главное правило — дать им немного простора. Чем свободнее пространство вокруг, тем выразительнее выглядит зелёный силуэт.

Маленькие композиции с большим характером

Суккуленты, кактусы и прочие миниатюрные зелёные жители раскрываются по-настоящему, когда их собирают вместе. Подносы, старые книги, керамические чаши — идеальные площадки для создания маленьких ландшафтов. Металлические кашпо придают композиции строгости, а деревянные — домашнего уюта.

Даже самый скромный цветок становится акцентом, если посадить его в стильное кашпо: керамическое, бетонное, винтажное — по характеру и настроению.

Букеты, которые меняют настроение комнаты

Сезонные цветы работают как смена декораций. Весной — изогнутые тюльпаны, летом — яркие подсолнухи, осенью — плотные хризантемы. А зимой, когда кажется, что всё уснуло, вазы с амариллисами или ветками эвкалипта напоминают: природа просто затаилась.

Сухоцветы — особая эстетика. Лаванда, гипсофила и их соседи держатся месяцами, будто заморозили время, сохранив цвет и форму.

Немного света, капля воды — и всё оживает

Растения не требуют много. Только чтобы их видели, поливали и не прятали в тень. А взамен они наполняют дом жизнью, убирают ощущение пустоты и создают атмосферу, в которую хочется возвращаться.

Без них интерьер — как эскиз без штрихов. С ними — завершённая, тёплая и по-настоящему живая история.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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