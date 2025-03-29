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Простые средства, которые убивают запах пота с одежды без следа

3:59
Недвижимость

Запах пота — один из самых неприятных бытовых "ароматов". Он появляется неожиданно и не уходит даже после машинной стирки. Надеваешь чистую вещь — а запах всё равно проявляется. Всё дело не в самом поте, а в бактериях, которые активно размножаются в тёплой и влажной среде. Они же оставляют на одежде желтоватые пятна. К счастью, существует множество способов справиться с этой проблемой — от профилактики до радикальной чистки.

Корзина для белья
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Корзина для белья

Профилактика: чтобы не пришлось отстирывать

Вот что стоит взять за правило, чтобы потом не бороться с запахом и пятнами:

  • Носите одежду из натуральных тканей, особенно в тёплое время года.

  • Стирайте вещи после каждого использования, особенно нижние и нательные слои.

  • Сразу доставайте одежду из машинки после стирки - в сыром виде запах только усилится.

  • Регулярно используйте дезодорант - подбирайте тот, что вам подходит.

  • Попробуйте подмышечные вкладыши, если потоотделение обильное.

  • Ограничьте пряные продукты, алкоголь и кофеин - они усиливают запах.

  • Одевайтесь по погоде, не перегревайтесь.

Домашние средства против запаха

1. Соль
Разведите 1 ст. л. соли в тёплой воде, залейте проблемные зоны, оставьте на 15-20 минут, постирайте.

2. Лимонная кислота
По той же схеме — особенно эффективна на плотных тканях и сильных запахах.

3. Соль + нашатырь
Только для белого белья — смесь очень агрессивная, но отлично нейтрализует запах и пятна.

4. Пищевая сода
Сделайте пасту из соды и воды, нанесите на проблемное место, оставьте на 30 минут, смойте и постирайте.

5. Уксус + сода
Замочите вещь в тёплой воде с уксусом, а при стирке добавьте пару ложек соды в барабан.

6. Борная кислота
Разведите в воде 1:10, обработайте зоны запаха, подождите 30 минут и постирайте.

7. Хозяйственное мыло
Натрите влажную ткань, оставьте на пару часов, затем постирайте.

8. Марганцовка
Подходит только для натуральных тканей. Замочите вещь в крепком растворе на 30 минут, постирайте.

9. Средство для посуды или шампунь
Нанесите на ткань за 15-20 минут до стирки — растворяет жир и остатки дезодоранта.

10. Морозилка
Отправьте вещь в пакет и заморозьте на час. Потом постирайте — холод убивает бактерии.

11. Двойная стирка и замачивание
Иногда помогает просто замочить вещь на 30 минут, а затем постирать дважды с увеличенным количеством порошка.

Специальные средства

  • Дезинфицирующие спреи — уничтожают бактерии, но требуют осторожности (лучше использовать с изнанки).

  • Спреи от запаха пота — продаются в отделах бытовой химии.

  • Пятновыводители и отбеливатели - подходят для цветного и белого белья, главное — не переборщить.

Не забываем про сушку

Сушка в ванной или в закрытом помещении — частая причина повторного запаха. Лучше сушить на балконе или улице, под солнечными лучами. Там вещь проветрится и просохнет полностью.

Что делать с верхней одеждой

  • Проветривайте на балконе, можно даже на ночь.

  • Газета отлично впитывает запах — заверните вещь и оставьте на пару часов.

  • Спреи для обуви можно использовать и для курток — они нейтрализуют запах.

  • Сода для сухой чистки: нанесите на подкладку, потом стряхните щёткой.

Если ничего не помогает — не тратьте нервы, отнесите вещь в химчистку.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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