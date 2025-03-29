Как отстирать кухонные полотенца до бела — 8 способов, которые реально работают

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухонные полотенца — один из самых часто используемых предметов на кухне. Они под рукой всегда: для рук, посуды, иногда даже плиты или кастрюль. А вот отстирать их бывает настоящим испытанием. Но если подойти к делу с умом и знать проверенные способы, можно легко вернуть полотенцам чистоту, свежесть и цвет.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кухонное полотенце

Как не испортить полотенца раньше времени

Для начала — пара полезных привычек:

Не вытирайте полотенцем плиту и стол — для этого есть губки.

Не хватаемся за сковороды и кастрюли полотенцем — лучше использовать прихватку.

Не вытирайте им грязную посуду и приборы.

Меняйте полотенца часто — тогда и стирать будет проще.

Протирайте только чистые руки.

Эти простые правила помогут не только дольше сохранить полотенца в порядке, но и упростят стирку.

8 способов, которые работают

1. Кипячение с моющим средством

Добавьте в воду жидкость для мытья посуды и стиральный порошок, прокипятите полотенца 15-25 минут. Белым полотенцам можно добавить немного "Белизны". После — тщательно прополоскать.

2. Мыло + парниковый эффект

Натрите мокрые полотенца хозяйственным мылом, уберите в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите и оставьте на ночь. Утром — стирка и полоскание.

3. Соль против пятен

В 5 литрах воды растворите 5 ст. л. соли. Замочите полотенца на час, затем постирайте с порошком. Особенно помогает при пятнах от чая, кофе и томатов.

4. Стиральный порошок + подсолнечное масло

В кипяток добавьте порошок, 2 ст. л. масла и отбеливатель. Замочите полотенца до полного остывания воды, затем постирайте.

5. Японский рецепт с горчицей и уксусом

В теплую воду добавьте уксус, масло и горчичный порошок. Замочите полотенца на 12 часов, затем хорошо выполощите. Средство мощное — от жирных и старых пятен.

6. Срочная помощь

Если пятно только что появилось — нанесите на него средство для мытья посуды, оставьте на пару часов, а потом постирайте.

7. Солевой замоч

При особо тяжёлых загрязнениях растворите в 1 л воды 2 ст. л. соли, замочите полотенца на 2-2,5 часа и постирайте.

8. Убираем плесень

Разведите стакан уксуса в воде, замочите полотенца на полчаса, слейте воду и повторите процедуру трижды. После — обычная стирка.

Напоследок

Чистота полотенец — это не только эстетика, но и гигиена. Своевременная замена, правильное использование и уход помогут продлить им жизнь. А если пятна всё же появились — теперь вы знаете, как с ними справиться быстро и без усилий.

Уточнения

Полоте́нце - изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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