Желтые розетки больше не проблема: 3 простых способа отбелить пластик

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пожелтевшие розетки, выключатели и другие пластиковые элементы способны испортить даже самый ухоженный интерьер. И пусть пластик — материал практичный и долговечный, от времени он теряет внешний лоск. Хорошая новость: вернуть чистоту и белизну вполне реально, причём с минимальными затратами.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розетка с вилкой

Почему пластик желтеет

Вот основные причины, по которым пластик теряет белизну:

Производитель экономил на пигментах (например, диоксиде титана);

Постоянное воздействие ультрафиолета;

Температурные перепады;

Использование агрессивной бытовой химии;

Оседание жира, пыли и табачного дыма.

Если не хотите бороться с желтизной в будущем, сразу выбирайте качественные изделия — дешёвый пластик стареет быстрее.

Домашние способы отбеливания пластика

Все нужное для чистки наверняка уже есть у вас под рукой. Вот проверенные и безопасные средства:

1. Хозяйственное мыло

Подходит для удаления жирного налёта. Растворите немного мыла в воде, намочите губку, хорошо отожмите и аккуратно протрите выключатели. Важно не допускать попадания воды внутрь розеток.

2. Отбеливатель

Разведите 2 столовые ложки любого отбеливателя в литре воды. Протрите пластик мягкой тканью — это поможет быстро убрать поверхностную желтизну.

3. Перекись водорода

Нанесите на ватный диск и протрите потемневшие места. Для усиления эффекта можно добавить немного осветлителя для волос. Повторяйте обработку несколько раз.

Профессиональные средства

Если времени мало или нужно освежить всю квартиру после ремонта — подойдут специальные продукты:

Краска по пластику — радикальный, но действенный способ.

Чистящее молочко и спреи — мягко отбеливают, не повреждая материал.

Как избежать желтизны: советы по уходу

Раз в неделю протирайте пластик мыльным раствором.

Избегайте агрессивной бытовой химии.

Не курите в помещении, особенно рядом с розетками.

Старайтесь не размещать выключатели под прямыми солнечными лучами.

Убирайте загрязнения сразу, пока они не въелись.

Пластик — материал действительно неприхотливый. Но даже он требует внимания, если хочется сохранить свежий и аккуратный вид дома.

Уточнения

Штепсельный соединитель (от нем Stöpsel «пробка затычка») — комплект, образующийся, когда штепсельная вилка введена в штепсельную розетку.





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