Желтые розетки больше не проблема: 3 простых способа отбелить пластик

Пожелтевшие розетки, выключатели и другие пластиковые элементы способны испортить даже самый ухоженный интерьер. И пусть пластик — материал практичный и долговечный, от времени он теряет внешний лоск. Хорошая новость: вернуть чистоту и белизну вполне реально, причём с минимальными затратами.
Вот основные причины, по которым пластик теряет белизну:
Производитель экономил на пигментах (например, диоксиде титана);
Постоянное воздействие ультрафиолета;
Температурные перепады;
Использование агрессивной бытовой химии;
Оседание жира, пыли и табачного дыма.
Если не хотите бороться с желтизной в будущем, сразу выбирайте качественные изделия — дешёвый пластик стареет быстрее.
Все нужное для чистки наверняка уже есть у вас под рукой. Вот проверенные и безопасные средства:
1. Хозяйственное мыло
Подходит для удаления жирного налёта. Растворите немного мыла в воде, намочите губку, хорошо отожмите и аккуратно протрите выключатели. Важно не допускать попадания воды внутрь розеток.
2. Отбеливатель
Разведите 2 столовые ложки любого отбеливателя в литре воды. Протрите пластик мягкой тканью — это поможет быстро убрать поверхностную желтизну.
3. Перекись водорода
Нанесите на ватный диск и протрите потемневшие места. Для усиления эффекта можно добавить немного осветлителя для волос. Повторяйте обработку несколько раз.
Если времени мало или нужно освежить всю квартиру после ремонта — подойдут специальные продукты:
Краска по пластику — радикальный, но действенный способ.
Чистящее молочко и спреи — мягко отбеливают, не повреждая материал.
Раз в неделю протирайте пластик мыльным раствором.
Избегайте агрессивной бытовой химии.
Не курите в помещении, особенно рядом с розетками.
Старайтесь не размещать выключатели под прямыми солнечными лучами.
Убирайте загрязнения сразу, пока они не въелись.
Пластик — материал действительно неприхотливый. Но даже он требует внимания, если хочется сохранить свежий и аккуратный вид дома.
Штепсельный соединитель (от нем Stöpsel «пробка затычка») — комплект, образующийся, когда штепсельная вилка введена в штепсельную розетку.
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