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Желтые розетки больше не проблема: 3 простых способа отбелить пластик

2:28
Недвижимость

Пожелтевшие розетки, выключатели и другие пластиковые элементы способны испортить даже самый ухоженный интерьер. И пусть пластик — материал практичный и долговечный, от времени он теряет внешний лоск. Хорошая новость: вернуть чистоту и белизну вполне реально, причём с минимальными затратами.

Розетка с вилкой
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розетка с вилкой

Почему пластик желтеет

Вот основные причины, по которым пластик теряет белизну:

  • Производитель экономил на пигментах (например, диоксиде титана);

  • Постоянное воздействие ультрафиолета;

  • Температурные перепады;

  • Использование агрессивной бытовой химии;

  • Оседание жира, пыли и табачного дыма.

Если не хотите бороться с желтизной в будущем, сразу выбирайте качественные изделия — дешёвый пластик стареет быстрее.

Домашние способы отбеливания пластика

Все нужное для чистки наверняка уже есть у вас под рукой. Вот проверенные и безопасные средства:

1. Хозяйственное мыло
Подходит для удаления жирного налёта. Растворите немного мыла в воде, намочите губку, хорошо отожмите и аккуратно протрите выключатели. Важно не допускать попадания воды внутрь розеток.

2. Отбеливатель
Разведите 2 столовые ложки любого отбеливателя в литре воды. Протрите пластик мягкой тканью — это поможет быстро убрать поверхностную желтизну.

3. Перекись водорода
Нанесите на ватный диск и протрите потемневшие места. Для усиления эффекта можно добавить немного осветлителя для волос. Повторяйте обработку несколько раз.

Профессиональные средства

Если времени мало или нужно освежить всю квартиру после ремонта — подойдут специальные продукты:

  • Краска по пластику — радикальный, но действенный способ.

  • Чистящее молочко и спреи — мягко отбеливают, не повреждая материал.

Как избежать желтизны: советы по уходу

  • Раз в неделю протирайте пластик мыльным раствором.

  • Избегайте агрессивной бытовой химии.

  • Не курите в помещении, особенно рядом с розетками.

  • Старайтесь не размещать выключатели под прямыми солнечными лучами.

  • Убирайте загрязнения сразу, пока они не въелись.

Пластик — материал действительно неприхотливый. Но даже он требует внимания, если хочется сохранить свежий и аккуратный вид дома.

Уточнения

Штепсельный соединитель (от нем  Stöpsel «пробка затычка») — комплект, образующийся, когда штепсельная вилка введена в штепсельную розетку.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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