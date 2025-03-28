Пять домашних средств для ковра, которые работают не хуже магазинных

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вы убираетесь регулярно, ковровое покрытие остаётся главным магнитом для пыли. Она забивается между волокнами, портит внешний вид и делает воздух в комнате менее чистым. Сдавать ковер в химчистку удобно, но дорого и не всегда быстро. А вот сухая домашняя чистка — отличная альтернатива. Её можно проводить в любое время года, без риска испортить ковер или долго ждать, пока он просохнет.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Рассказываем про пять простых, доступных и действительно работающих способов очистки паласа — без бытовой химии и лишних затрат.

1. Пищевая сода — старый добрый сорбент

Обильно рассыпьте соду по ковру и вотрите в ворс губкой или мягкой тряпкой. Оставьте на 30-40 минут — за это время сода вытянет грязь и запахи. Затем тщательно пропылесосьте поверхность, желательно с насадкой для ковров.

2. Соль мелкого помола — экологично и эффективно

Соль — натуральный абсорбент, который впитывает пыль, жир и запахи. Используйте мелкую, желательно сорта "Экстра". Метод тот же: посыпать, втереть, подождать, пропылесосить. Повторите при необходимости — особенно если ковер сильно загрязнён.

3. Манная крупа — для быстрой освежающей уборки

Отлично работает на сухом ковре. Просто втирайте сухую манку щёткой в покрытие. Она собирает пыль и запахи, слегка разбухая. Но в отличие от соли или соды, манку не нужно оставлять надолго — сразу после обработки пропылесосьте.

4. Чайная заварка — с ароматом уюта, но только для тёмных ковров

Используйте хорошо отжатую заварку от чая — она должна быть слегка влажной. Распределите по ковру, подождите 20 минут и уберите веником или пылесосом. Заварка впитывает пыль и придаёт приятный аромат, но! Она может оставить пятна на светлых покрытиях, поэтому подходит только для тёмных ковров.

5. Снег — зимняя классика, которая до сих пор работает

Если на улице мороз и свежий снег — используйте это! Расстелите ковер на снегу, насыпьте сверху ещё немного и начинайте вычищать веником. Затем переверните и выбейте обратную сторону. Повторяйте, пока снег не станет чистым. Такой способ убирает грязь, запах и даже бактерии — холод убивает большинство микроорганизмов.

Эти простые методы доказали свою эффективность временем. Они стоят копейки, не вызывают аллергию и не требуют специальных навыков. Чистота без лишней химии — вполне реально!

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



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