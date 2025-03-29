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Это не вредность — вот зачем кошка толкает вещи лапой

2:04
Недвижимость

Каждый кошатник хотя бы раз наблюдал этот спектакль: кошка медленно тянет лапку к вазе, смотрит вам в глаза — и… бдыщ! Ваза уже летит вниз. Это поведение выводит из себя, но на деле оно имеет вполне объяснимые причины.

Кот ворует хлеб
Фото: openverse.org by pictalogue, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Кот ворует хлеб

Наука пока разводит лапками

Однозначного ответа, почему кошки так любят сбрасывать вещи с высоты, учёные пока не дают. Однако существует несколько правдоподобных гипотез — и все они вполне логичны, если смотреть на мир кошачьими глазами.

1. Инстинкты охотника

Кошка видит на краю стола какой-то предмет — и её лапа "включается" почти автоматически. Это может быть тренировка охоты: она оценивает реакцию объекта, его звук при падении, динамику движения. Даже если перед ней просто ручка или заколка, в кошачьем мозге включается сценарий "маленькая добыча".

2. Территориальные замашки

Кошка считает дом своей территорией. И если на её полке, столе или подоконнике появилось что-то лишнее, она может решить, что порядок нарушен. Сбросив предмет, она как бы заявляет: "Здесь командую я".

Это не вредность, а уверенность в себе — кошка проявляет право на контроль над пространством.

3. Хочу внимания! Срочно!

Если вы отложили телефон, а кот — со всей душой — сбросил его с тумбочки, есть шанс, что он просто решил напомнить о себе. Такое поведение часто встречается у питомцев, которые скучают или чувствуют себя обделёнными вниманием.

Для кошки: реакция = внимание. Даже если вы ругаетесь, она получает отклик — и закрепляет поведение.

Что с этим делать?

  • Уберите хрупкие и опасные предметы с мест, где любит гулять кошка.

  • Давайте больше игрушек и внимания.

  • Замените "мишени" на интерактивные развлечения — лучше пусть сбрасывает мячик, чем вазу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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