Стиральная машина обманывает со временем стирки: вот почему это происходит

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваша стиральная машина "лжет" о времени завершения стирки, это часто связано с ошибками, которые вы делаете при загрузке и использовании устройства.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Одной из самых распространённых причин задержек является чрезмерное количество моющего средства. Оно заставляет машину работать дольше, так как ей нужно отжать и слить лишнюю воду и остатки моющего средства.

Ещё одной причиной может быть перегрузка машины. Когда одежда загружена неравномерно или её слишком много, это вызывает дисбаланс, и машина автоматически увеличивает время стирки.

Эксперты советуют не заполнять стиральную машину более чем на 80% и равномерно распределять вещи внутри, пишет zarpanews.

Таким образом, чтобы цикл стирки завершался вовремя, важно соблюдать рекомендации по количеству моющего средства и загрузке машины. Стирка станет более эффективной, если машина будет работать "умнее".

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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