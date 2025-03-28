Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От сторожа до нюхача: чем зарабатывают на корм самые полезные псы
Новая эра отдыха: как модульные отели готовы изменить туристическую инфраструктуру России?
Метод "блокировка почвы" помогает садоводам сократить использование пластика и торфа
Полная Луна мешает спать? Исследование показало, что с телом происходит ночью
Забудьте о сложностях: этот лимонный пудинг тает во рту, а готовится в одной миске
Восемь суперкаров исчезли за ночь, но это не сюжет фильма, а реальность завода Chevrolet
Гелевые маски для лица: пять причин, почему стоит их попробовать и три — почему нет
Валюта, акции, облигации: на чём зарабатывают россияне
Сэмюэл Л. Джексон: Я много раз умирал, но все помнят именно эту смерть

Стиральная машина обманывает со временем стирки: вот почему это происходит

1:01
Недвижимость

Если ваша стиральная машина "лжет" о времени завершения стирки, это часто связано с ошибками, которые вы делаете при загрузке и использовании устройства.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Одной из самых распространённых причин задержек является чрезмерное количество моющего средства. Оно заставляет машину работать дольше, так как ей нужно отжать и слить лишнюю воду и остатки моющего средства.

Ещё одной причиной может быть перегрузка машины. Когда одежда загружена неравномерно или её слишком много, это вызывает дисбаланс, и машина автоматически увеличивает время стирки.

Эксперты советуют не заполнять стиральную машину более чем на 80% и равномерно распределять вещи внутри, пишет zarpanews.

Таким образом, чтобы цикл стирки завершался вовремя, важно соблюдать рекомендации по количеству моющего средства и загрузке машины. Стирка станет более эффективной, если машина будет работать "умнее".

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Простые рецепты: как убрать запах подмышек без химии
Красота и стиль
Простые рецепты: как убрать запах подмышек без химии Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Последние материалы
Новая эра отдыха: как модульные отели готовы изменить туристическую инфраструктуру России?
Метод "блокировка почвы" помогает садоводам сократить использование пластика и торфа
Полная Луна мешает спать? Исследование показало, что с телом происходит ночью
Стиральная машина обманывает со временем стирки: вот почему это происходит
Забудьте о сложностях: этот лимонный пудинг тает во рту, а готовится в одной миске
Восемь суперкаров исчезли за ночь, но это не сюжет фильма, а реальность завода Chevrolet
Гелевые маски для лица: пять причин, почему стоит их попробовать и три — почему нет
Валюта, акции, облигации: на чём зарабатывают россияне
Сэмюэл Л. Джексон: Я много раз умирал, но все помнят именно эту смерть
Космический парадокс: почему спиральные галактики оказались опаснее, чем думали учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.