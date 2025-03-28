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Забудьте о химических репеллентах: лавровый лист прогонит насекомых и успокоит нервы

0:57
Недвижимость

Лавровый лист — естественный барьер от насекомых. Он выделяет летучие соединения, которые отпугивают клопов, комаров и мух. Этот метод экологичен и заменяет химические средства.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Чтобы усилить эффект, листья размещают возле дверей и окон, обновляя их раз в две недели.

Помимо практической пользы, лавр несёт духовный смысл. В древности он символизировал победу и защиту, а сегодня служит оберегом. 

Аромат лавра оказывает расслабляющий эффект, снижая тревожность. Содержащийся в нём линалоол помогает успокоиться и улучшить сон. Сжигание сушёных листьев усиливает очищающее воздействие.

Советы по использованию: размещайте листья у проходов, сочетайте с мятой или лавандой, не измельчайте, чтобы сохранить активные вещества.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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