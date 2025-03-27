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Секрет опытных хозяек: зачем добавлять уксус при стирке

1:03
Недвижимость

Частая стирка изнашивает ткани, делает их жесткими, тусклыми, а стиральная машина становится рассадником плесени. Простое и доступное решение — обычный уксус.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Добавляя полстакана уксуса в стирку, можно сохранить яркость цветов, размягчить ткань, устранить неприятные запахи и даже предотвратить появление плесени в машине. Он эффективно удаляет пятна от кофе, чая, вина, сока и пива: достаточно замочить вещь в растворе уксуса с моющим средством на 30 минут перед стиркой. 

Кроме того, уксус разрушает отложения бактерий, вызывающих запахи, и делает бельё свежим без использования кондиционера.

Однако применять его нужно с осторожностью: не все ткани выдерживают такую обработку, а регулярное использование может повредить стиральную машину. Также уксус несовместим с некоторыми моющими средствами, поэтому перед смешиванием стоит убедиться в их безопасности.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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