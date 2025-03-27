Эти материалы заменят краску в вашем доме: экономия, экология, стиль

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ещё совсем недавно окрашенные стены считались стандартом в дизайне интерьера. Однако современные тренды диктуют новые правила, и всё больше людей отказывается от традиционной покраски.

Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Краска

Сегодня в интерьерах активно используется эстетика "голых" стен: кирпичная кладка, необработанный бетон, натуральное дерево и камень. Вместо того чтобы скрывать эти материалы под слоями краски, дизайнеры предпочитают делать их акцентом в помещении.

Такой подход не только придаёт пространству уникальный характер, но и снижает затраты на отделку и последующий уход.

Почему отказ от краски — это не просто модное веяние?

Во-первых, использование натуральных поверхностей делает интерьер более экологичным. Краски и покрытия часто содержат химикаты, которые могут выделять вредные вещества, в то время как необработанные материалы безопасны для здоровья и не требуют регулярного обновления.

Во-вторых, стены без краски придают помещению особый шарм. Натуральные неровности и текстуры создают тёплую атмосферу и делают пространство более живым.

Конечно, полностью отказаться от отделки не всегда возможно — некоторые поверхности требуют дополнительной защиты, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Однако в большинстве случаев натуральные материалы прекрасно сохраняются без дополнительных слоёв краски и лака.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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