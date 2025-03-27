Эти материалы заменят краску в вашем доме: экономия, экология, стиль

Ещё совсем недавно окрашенные стены считались стандартом в дизайне интерьера. Однако современные тренды диктуют новые правила, и всё больше людей отказывается от традиционной покраски.
Сегодня в интерьерах активно используется эстетика "голых" стен: кирпичная кладка, необработанный бетон, натуральное дерево и камень. Вместо того чтобы скрывать эти материалы под слоями краски, дизайнеры предпочитают делать их акцентом в помещении.
Такой подход не только придаёт пространству уникальный характер, но и снижает затраты на отделку и последующий уход.
Во-первых, использование натуральных поверхностей делает интерьер более экологичным. Краски и покрытия часто содержат химикаты, которые могут выделять вредные вещества, в то время как необработанные материалы безопасны для здоровья и не требуют регулярного обновления.
Во-вторых, стены без краски придают помещению особый шарм. Натуральные неровности и текстуры создают тёплую атмосферу и делают пространство более живым.
Конечно, полностью отказаться от отделки не всегда возможно — некоторые поверхности требуют дополнительной защиты, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Однако в большинстве случаев натуральные материалы прекрасно сохраняются без дополнительных слоёв краски и лака.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?