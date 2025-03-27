Эта хитрость с уксусом отпугнёт насекомых: мебель будет под надёжной защитой

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дерево — материал, который активно используется в строительстве, изготовлении мебели и отоплении. Однако его популярность имеет обратную сторону — древесина притягивает вредителей, способных нанести ей серьёзный урон.

Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Таракан

Мелкие насекомые, такие как древесные черви и термиты, способны проникать глубоко внутрь структуры дерева, разрушая его изнутри. Они делают материал рыхлым и хрупким, постепенно приводя его в негодность.

Почему насекомые выбирают именно древесину?

Всё дело в её свойствах: она удерживает тепло, создаёт уютные укромные места, а также служит источником пищи для некоторых видов вредителей.

Помимо древесных червей и термитов, в мебели и деревянных конструкциях часто селятся жуки, которые тоже могут со временем её разрушить.

Как уберечь мебель?

Полностью исключить вероятность заражения сложно, но можно сделать древесину менее привлекательной для вредителей.

Один из самых доступных способов — обработка поверхности раствором на основе воды и винного уксуса. Уксус обладает свойствами, которые отпугивают насекомых, не причиняя вреда самой древесине. Достаточно смочить мягкую ткань в этом растворе и аккуратно протереть мебель, стараясь не использовать слишком много жидкости, чтобы избежать повреждения материала.

Если же вы обнаружили в доме следы заражения — крошечные отверстия, скопления опилок или даже самих насекомых — это тревожный сигнал. В таком случае лучше не откладывать проблему и обратиться к специалистам, которые смогут избавиться от вредителей, не повредив мебель.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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