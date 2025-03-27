Как навести уют в квартире за выходные — без ремонта и лишних трат

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы заходите в комнату — всё убрано, мебель на месте, шторы закрывают окно… Но почему не хочется оставаться? Пространство будто чужое, лишённое уюта. Причина — не в беспорядке, а в скрытых промахах интерьера.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

1. Страх пустоты

Много декора не делает комнату красивее. Наоборот — перегруз визуальный. Статуэтки, подушки, коврики — и вот уже вместо уюта ощущение барахолки. Уберите половину. Пусть вещи "дышат" и радуют глаз.

2. Свет как в операционной

Холодный белый свет, мощные люстры — всё это убивает атмосферу. Добавьте торшер с абажуром, повесьте гирлянду или поставьте свечи. Мягкое, тёплое освещение делает комнату живой.

3. Мебель у стен

Расставляя диваны и кресла вплотную к стенам, вы создаёте пустое, неуютное пространство. Передвиньте мебель хотя бы на 10-15 см, поставьте сзади консоль или высокое растение — и комната оживёт.

4. Маленький ковёр

Если ковёр не объединяет мебель, он просто теряется. Идеально, когда он заходит под ножки дивана или кресел. Мал бюджет? Используйте два ковра внахлёст — выглядит интересно и работает не хуже.

5. Цветовой хаос

Разноцветные подушки, пёстрые шторы, мебель всех оттенков делают комнату неуютной. Три основных цвета + их оттенки — и пространство станет гармоничным.

6. Неправильные шторы

Короткие, узкие или небрежно подвязанные — они портят весь вид. Выбирайте длину до подоконника или пола, а ширину — вдвое больше окна. Даже старые шторы будут выглядеть лучше, если правильно их повесить.

7. Захламлённые поверхности

Пыльные сувениры и стопки ненужного — враги уюта. Освободите полки и столы, оставив только нужное: книга, ваза, коробка для мелочей.

Эти ошибки легко исправить за выходные. Чуть переставили мебель, убрали пару деталей, добавили света — и дом оживает. Главное — не следовать шаблонам, а искать то, что отражает именно вас. Уют не в дорогом ремонте, а в продуманных мелочах.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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