Все липкое и пыльное? Есть средство, которое спасёт даже старую кухню

Кухня — лицо хозяйки, но именно здесь копится больше всего грязи. Особенно коварен жир: он прячется на верхних полках, затаивается на фасадах и медленно захватывает территорию. А потом убрать его — целая эпопея. Но выход есть. И способов — больше, чем кажется.
Кухонная мебель бывает разной — и ухаживать за ней нужно соответственно. Иначе можно не очистить, а испортить поверхность.
ДСП и МДФ:
Натуральное дерево:
Пластик:
Пароочиститель — настоящая находка. Он справляется даже с въевшимся жиром, дезинфицирует поверхность и не требует химии. Подходит почти для любой мебели.
Сода + мыло:
Паста из воды, соды и мыла наносится на 15 минут. Смывать — мягкой губкой. Не использовать на глянце.
Сода + масло:
Пропорция 2:1, немного втираем, ждём 15 минут, убираем влажной тряпкой. Работает даже на старом жире.
Сода + вода:
Сначала разогрейте жир тёплой водой, затем нанесите кашицу. Через 5-10 минут — мягкой губкой.
Соль:
Раствор из ложки соли и литра воды помогает при лёгких загрязнениях. Повторять можно несколько раз.
Нашатырь:
Ложка на литр воды, наносим губкой или пульверизатором, через пару минут — смываем.
Уксус + спирт + вода:
2:1:1 + капля эфирного масла. Распылить, подождать 15 минут, протереть. Натурально и эффективно.
Не забывайте проветривать кухню и защищать руки при работе с химией. А главное — не запускайте уборку. Тогда и жир не станет кошмаром.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.