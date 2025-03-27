Все липкое и пыльное? Есть средство, которое спасёт даже старую кухню

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня — лицо хозяйки, но именно здесь копится больше всего грязи. Особенно коварен жир: он прячется на верхних полках, затаивается на фасадах и медленно захватывает территорию. А потом убрать его — целая эпопея. Но выход есть. И способов — больше, чем кажется.

Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

Не навреди: подход по материалу

Кухонная мебель бывает разной — и ухаживать за ней нужно соответственно. Иначе можно не очистить, а испортить поверхность.

ДСП и МДФ:

Подойдут мягкие средства: гель для посуды, жидкое мыло, спрей для стекол.

При сильных загрязнениях — "Шуманит", "Силит Бенг антижир", "Muscle".

Избегайте агрессивной химии: спирта, кислот, абразивов и растворителей.

Натуральное дерево:

Используйте только специальные средства, например, "Danish Oil" или "Wood Reviver".

После чистки — воск или полироль.

Ни слова про ацетон и силиконы — они разрушают дерево.

Пластик:

Устойчив к влаге, но боится неправильных средств.

Свежий жир — средство для стекол или посуды.

Застарелый — гели и спреи вроде "Comet", "Bref", "Мистер Proper".

Тестируйте любое средство на незаметном участке.

Лайфхак: попробуйте пар

Пароочиститель — настоящая находка. Он справляется даже с въевшимся жиром, дезинфицирует поверхность и не требует химии. Подходит почти для любой мебели.

Что под рукой: народные методы

Сода + мыло:

Паста из воды, соды и мыла наносится на 15 минут. Смывать — мягкой губкой. Не использовать на глянце.

Сода + масло:

Пропорция 2:1, немного втираем, ждём 15 минут, убираем влажной тряпкой. Работает даже на старом жире.

Сода + вода:

Сначала разогрейте жир тёплой водой, затем нанесите кашицу. Через 5-10 минут — мягкой губкой.

Соль:

Раствор из ложки соли и литра воды помогает при лёгких загрязнениях. Повторять можно несколько раз.

Нашатырь:

Ложка на литр воды, наносим губкой или пульверизатором, через пару минут — смываем.

Уксус + спирт + вода:

2:1:1 + капля эфирного масла. Распылить, подождать 15 минут, протереть. Натурально и эффективно.

Не забывайте проветривать кухню и защищать руки при работе с химией. А главное — не запускайте уборку. Тогда и жир не станет кошмаром.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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