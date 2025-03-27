Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каких ловушек избегать на крипторынке? Эксперт назвал основные формы мошенничества
Новая семейная выплата в России: как малоимущие семьи получат тринадцатую зарплату
Мел Гибсон о съёмках фильма Воскрешение Христа: начнём с грехопадения ангелов
Громкая сенсация в теннисе: 140-я ракетка мира победила Швёнтек в четвертьфинале WTA 1000
ТОП-5 самых долгоживущих тракторов СССР
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Узнай разницу: тоник против тонера и их роль в ежедневном уходе
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол
От Великобритании до Турции без границ: новый мегапроект железных дорог

Все липкое и пыльное? Есть средство, которое спасёт даже старую кухню

2:38
Недвижимость

Кухня — лицо хозяйки, но именно здесь копится больше всего грязи. Особенно коварен жир: он прячется на верхних полках, затаивается на фасадах и медленно захватывает территорию. А потом убрать его — целая эпопея. Но выход есть. И способов — больше, чем кажется.

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

Не навреди: подход по материалу

Кухонная мебель бывает разной — и ухаживать за ней нужно соответственно. Иначе можно не очистить, а испортить поверхность.

ДСП и МДФ:

  • Подойдут мягкие средства: гель для посуды, жидкое мыло, спрей для стекол.
  • При сильных загрязнениях — "Шуманит", "Силит Бенг антижир", "Muscle".
  • Избегайте агрессивной химии: спирта, кислот, абразивов и растворителей.

Натуральное дерево:

  • Используйте только специальные средства, например, "Danish Oil" или "Wood Reviver".
  • После чистки — воск или полироль.
  • Ни слова про ацетон и силиконы — они разрушают дерево.

Пластик:

  • Устойчив к влаге, но боится неправильных средств.
  • Свежий жир — средство для стекол или посуды.
  • Застарелый — гели и спреи вроде "Comet", "Bref", "Мистер Proper".
  • Тестируйте любое средство на незаметном участке.

Лайфхак: попробуйте пар

Пароочиститель — настоящая находка. Он справляется даже с въевшимся жиром, дезинфицирует поверхность и не требует химии. Подходит почти для любой мебели.

Что под рукой: народные методы

Сода + мыло:
Паста из воды, соды и мыла наносится на 15 минут. Смывать — мягкой губкой. Не использовать на глянце.

Сода + масло:
Пропорция 2:1, немного втираем, ждём 15 минут, убираем влажной тряпкой. Работает даже на старом жире.

Сода + вода:
Сначала разогрейте жир тёплой водой, затем нанесите кашицу. Через 5-10 минут — мягкой губкой.

Соль:
Раствор из ложки соли и литра воды помогает при лёгких загрязнениях. Повторять можно несколько раз.

Нашатырь:
Ложка на литр воды, наносим губкой или пульверизатором, через пару минут — смываем.

Уксус + спирт + вода:
2:1:1 + капля эфирного масла. Распылить, подождать 15 минут, протереть. Натурально и эффективно.

Не забывайте проветривать кухню и защищать руки при работе с химией. А главное — не запускайте уборку. Тогда и жир не станет кошмаром.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше
Новости спорта
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Последние материалы
Аллергия у животных: как помочь вашему питомцу пережить весну
Ariston возвращается в игру: чем обернётся отмена указа Путина
Отар Кушанашвили рассказал, кто из знаменитостей оплатил его лечение от рака
Кризис на пороге? Евросоюз призывает граждан запастись продуктами питания на 3 дня
Йогурт из астероида: новый рецепт выживания в космосе
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Забудьте про кафель: 7 неожиданных материалов для стильного кухонного фартука
Секреты секонд-хенда: как за копейки найти настоящий клад среди мусора
Март: месяц, когда земля готовится к чуду! Как успеть посадить вовремя
Харизма вместо вокала: Соседов рассказал, на чем держится успех Перукуа в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.