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Как выбрать зеркало, чтобы оно стало звездой вашего дома

1:47
Недвижимость

Зеркало — не просто отражающий элемент, а настоящий акцент интерьера, который может полностью преобразить пространство. Современные дизайнеры выводят его на новый уровень: большие зеркала, занимающие всю стену, не только визуально расширяют комнату, но и играют со светом, придавая помещению загадочность и глубину.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

В классике часто применяются багетные рамы с изящной лепниной, однако сегодня модные тенденции уходят дальше: деревянные рамы с грубой фактурой придают уют, а металлические — лаконичный шик. Необычные материалы, такие как тростник или соломка, добавляют естественную ноту, а старинные резные наличники превращают зеркало в настоящий арт-объект с историей.

Применение зеркала зависит от комнаты: в небольшой прихожей зеркало-гигант создаст иллюзию пространства, в спальне — добавит воздушности, а в ванной, расположенное рядом с источниками света, превратит обычное помещение в атмосферное спа. Отражение свечей, люстр или солнечных лучей из окна усиливает эффект и создает неповторимую атмосферу, где хочется задержаться подольше.

Однако за всей этой красотой скрывается обратная сторона: пыль и разводы на зеркале могут быстро испортить эффект, если за ним не ухаживать должным образом. Если верхняя часть зеркала недоступна без стремянки, а регулярная уборка не входит в привычный график, даже самое эффектное украшение потеряет свой блеск. Поэтому, прежде чем решиться на такой крупный элемент в интерьере, важно честно оценить свои возможности по поддержанию его безупречного вида.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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