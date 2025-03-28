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Жильё за материнский капитал: какие варианты реальны, а какие — ловушка

2:11
Недвижимость

Можно ли улучшить жилищные условия за счёт государства? Ответ — да. Главное, знать, как использовать материнский капитал с умом. Вы удивитесь, но маткапитал может значительно ускорить покупку собственного жилья. Главное — соблюдать определённые условия, чтобы государство действительно помогло, а не усложнило задачу.

семья
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья

Что можно купить на маткапитал

Материнский капитал чаще всего используют на улучшение жилищных условий — это разрешено законом (ст. 10 №256-ФЗ). Вот какие варианты доступны:

  • Покупка готового или строящегося жилья.
  • Использование средств как первоначального взноса по ипотеке.
  • Погашение уже оформленной ипотеки и процентов по ней.
  • Но есть важное правило: жильё должно находиться в России и быть пригодным для жизни — с водой, отоплением, электричеством и т. д.

Новостройки: от котлована до ключей

Жильё в строящихся домах можно купить с маткапиталом на любой стадии — хоть на этапе фундамента. Подходят договоры ДДУ, ЖСК, переуступка, даже рассрочка. Но не всё так просто: у каждого застройщика и банка свои требования к покупателям с маткапиталом. Иногда всё зависит от "личного подхода" — стоит заранее выяснить условия.

Вторичный рынок: всё возможно, но с оговорками

Если продавец согласен, можно оформить договор с отсрочкой платежа — Пенсионный фонд переведёт деньги позже.

Второй путь — ипотека с участием маткапитала. Но тут есть нюанс: банки не любят, когда в приобретаемом жилье будут зарегистрированы несовершеннолетние. Это усложняет процедуру.

Частный дом: жить можно — но не в сарае

На маткапитал можно купить дом, но только если он:

  • Находится на землях ИЖС, ЛПХ, садовых или дачных участках.
  • Подключен к коммуникациям.
  • Пригоден для круглогодичного проживания.
  • Имеет адрес и возможность прописки.

Также можно потратить деньги на строительство — самостоятельно или с подрядчиком.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
 

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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