Жильё за материнский капитал: какие варианты реальны, а какие — ловушка

Можно ли улучшить жилищные условия за счёт государства? Ответ — да. Главное, знать, как использовать материнский капитал с умом. Вы удивитесь, но маткапитал может значительно ускорить покупку собственного жилья. Главное — соблюдать определённые условия, чтобы государство действительно помогло, а не усложнило задачу.
Материнский капитал чаще всего используют на улучшение жилищных условий — это разрешено законом (ст. 10 №256-ФЗ). Вот какие варианты доступны:
Жильё в строящихся домах можно купить с маткапиталом на любой стадии — хоть на этапе фундамента. Подходят договоры ДДУ, ЖСК, переуступка, даже рассрочка. Но не всё так просто: у каждого застройщика и банка свои требования к покупателям с маткапиталом. Иногда всё зависит от "личного подхода" — стоит заранее выяснить условия.
Если продавец согласен, можно оформить договор с отсрочкой платежа — Пенсионный фонд переведёт деньги позже.
Второй путь — ипотека с участием маткапитала. Но тут есть нюанс: банки не любят, когда в приобретаемом жилье будут зарегистрированы несовершеннолетние. Это усложняет процедуру.
На маткапитал можно купить дом, но только если он:
Также можно потратить деньги на строительство — самостоятельно или с подрядчиком.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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