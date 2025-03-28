Просрочили ипотеку? Один шаг спасёт от суда и коллекторов

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Считается, что ипотечники — самые дисциплинированные клиенты банков. Решиться на многолетний долг под силу не каждому, а тем, кто все же берёт ипотеку, приходится взвешивать каждый шаг.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паника

Но даже они не застрахованы от финансовых трудностей. Только вдумайтесь: по данным Центробанка, в конце прошлого года совокупная ипотечная задолженность россиян достигла 7,6 триллиона рублей!

Даже кратковременная просрочка может обернуться большими неприятностями. Она портит кредитную историю, а пени и штрафы никуда не исчезают — их всё равно придётся гасить. И, в самом худшем случае, можно лишиться квартиры.

"Если не заплатите, подадим в суд"

История одного знакомого юриста отлично иллюстрирует, как быстро всё может выйти из-под контроля. Он взял ипотеку на 20 лет и честно платил четыре года. Но наступил момент, когда он несколько месяцев оставался без дохода. Формально работа была, а вот зарплаты — нет: в юридической фирме платят только за выигранные дела.

В течение двух месяцев он не вносил проценты по кредиту. После чего банк стал буквально осаждать звонками: "Если вы не заплатите в этом месяце, мы будем вынуждены обратиться в суд".

К счастью, через некоторое время ему удалось получить деньги и погасить долг. Правда, вместе с набежавшими штрафами и пенями. В итоге он просто усложнил себе жизнь.

Как действовать, если платить нечем

Первое и главное — не молчите. Если вы попали в трудную жизненную ситуацию, важно сразу сообщить об этом в банк. Это может быть:

Потеря работы.

Болезнь.

Снижение дохода.

При наличии документов, подтверждающих сложности, банк может предоставить ипотечные каникулы — временную отсрочку платежей. В это время клиент платит только проценты по кредиту или вовсе освобождается от выплат. Это поможет пережить сложный период и не загнать себя в долговую яму.

Конечно, можно попытаться просто "переждать", особенно если вы уверены, что скоро поступят деньги. Но даже если вы умеете находить подход к кредиторам, лучше не рисковать — последствия могут быть серьёзными.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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