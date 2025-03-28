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Дешевле квартиры, но с подвохом: в чём главный минус апартаментов

1:37
Недвижимость

Многие задумываются: купить квартиру или всё-таки апартаменты? На первый взгляд, апарты выглядят выгоднее — цена ниже на 5-15%, а сдать можно за те же деньги, что и обычное жилье. Но не всё так просто.

Апартаменты
Фото: commons.wikimedia.org by Величко Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Апартаменты

Что скрывается за вывеской "апартаменты"

Юридически в России такого жилья не существует — термин придумали застройщики. Апартаменты строят в местах, где нельзя возводить жилые дома: в промзонах, возле вокзалов или прямо в центре города. Локации часто даже интереснее, чем у квартир, но есть подводные камни.

Платить придётся больше

Коммуналка у апартаментов выше — на 10-20%. Законы, защищающие жильцов обычных квартир, здесь не действуют. Нет "Закона о тишине", соседи могут шуметь хоть круглосуточно, и вы ничего не сможете с этим сделать.

Налоговая реальность

Ставка налога на имущество у апартаментов выше — в отличие от квартир (0,1%), она может сильно варьироваться. К тому же, использовать материнский капитал или рассчитывать на налоговый вычет при покупке апартаментов не получится. Госпрограммы тоже мимо.

Что важно знать перед покупкой:

  • Узнайте, какая ставка налога действует именно в вашем комплексе.
  • Не рассчитывайте на налоговые льготы и маткапитал.
  • Проверьте, кто управляет домом и как принимаются решения.

И помните: апартаменты — это не просто "квартира подешевле". Это другой уровень обязательств и ограничений.

Уточнения

Апарта́ме́нт (фр. appartement - квартира, от итал. appartamento - отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира). В словаре Ушакова понятие "апартамент" — комната, преимущественно большая, покой.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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