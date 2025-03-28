Дешевле квартиры, но с подвохом: в чём главный минус апартаментов

Многие задумываются: купить квартиру или всё-таки апартаменты? На первый взгляд, апарты выглядят выгоднее — цена ниже на 5-15%, а сдать можно за те же деньги, что и обычное жилье. Но не всё так просто.
Юридически в России такого жилья не существует — термин придумали застройщики. Апартаменты строят в местах, где нельзя возводить жилые дома: в промзонах, возле вокзалов или прямо в центре города. Локации часто даже интереснее, чем у квартир, но есть подводные камни.
Коммуналка у апартаментов выше — на 10-20%. Законы, защищающие жильцов обычных квартир, здесь не действуют. Нет "Закона о тишине", соседи могут шуметь хоть круглосуточно, и вы ничего не сможете с этим сделать.
Ставка налога на имущество у апартаментов выше — в отличие от квартир (0,1%), она может сильно варьироваться. К тому же, использовать материнский капитал или рассчитывать на налоговый вычет при покупке апартаментов не получится. Госпрограммы тоже мимо.
И помните: апартаменты — это не просто "квартира подешевле". Это другой уровень обязательств и ограничений.
Апарта́ме́нт (фр. appartement - квартира, от итал. appartamento - отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира). В словаре Ушакова понятие "апартамент" — комната, преимущественно большая, покой.
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