Скрытая угроза ремонта: какие покрытия опасны даже после высыхания

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбирая стройматериалы, мы часто ориентируемся на цену и внешний вид, забывая, что некоторые из них — настоящие токсичные ловушки. А ведь даже популярные отделочные решения могут серьезно вредить здоровью.

Фото: https://www.freepik.com Краска

Что особенно опасно

Асбест. Используется в плитах и изоляции, но его микроволокна вызывают рак легких.

Свинец. Встречается в трубах и красках, накапливается в организме, поражая нервную систему.

Кадмий и кремний. Вкрадчивые враги: один — в красках, другой — в бетоне. Первый вызывает опухоли, второй — силикоз.

Стекловолокно. Пыль от него словно микроскопические иглы — вызывает хронические воспаления в дыхательных путях.

Древесина с пропитками. Даже экологичный материал становится токсичным, если его обрабатывают мышьяком или креозотом.

Летучие органические соединения. Содержатся в лаках, клеях и красках. Их пары — причина мигреней и проблем с дыханием.

Осторожно: ПВХ и винил

Изделия из ПВХ (панели, потолки, окна) и виниловые обои — потенциальные источники свинца и других опасных веществ. Даже без нагрева они испаряют токсины.

Чем заменить

Обои: джутовые, бумажные, текстильные.

Потолки: тканевые вместо виниловых.

Молдинги: гипсовые, а не пластиковые.

Утеплитель: минеральная вата безопаснее пенопласта.

Как себя обезопасить

Требуйте сертификаты на материалы.

Прислушивайтесь к запаху — резкий «химозный» аромат сигнализирует о проблеме.

Изучите бренды и состав до покупки.

Выбирайте натуральные материалы: пробковое покрытие, минеральные краски и штукатурки.

После ремонта — чаще проветривайте и делайте влажную уборку. Очистители воздуха и комнатные растения — тоже отличные помощники.

Уточнения

Строи́тельные материа́лы (стройматериалы) - материалы, применяемые в строительстве для постройки, ремонта и реконструкции сооружений.



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