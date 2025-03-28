Скрытая угроза ремонта: какие покрытия опасны даже после высыхания

Выбирая стройматериалы, мы часто ориентируемся на цену и внешний вид, забывая, что некоторые из них — настоящие токсичные ловушки. А ведь даже популярные отделочные решения могут серьезно вредить здоровью.
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Краска
Что особенно опасно
Асбест. Используется в плитах и изоляции, но его микроволокна вызывают рак легких.
Свинец. Встречается в трубах и красках, накапливается в организме, поражая нервную систему.
Кадмий и кремний. Вкрадчивые враги: один — в красках, другой — в бетоне. Первый вызывает опухоли, второй — силикоз.
Стекловолокно. Пыль от него словно микроскопические иглы — вызывает хронические воспаления в дыхательных путях.
Древесина с пропитками. Даже экологичный материал становится токсичным, если его обрабатывают мышьяком или креозотом.
Летучие органические соединения. Содержатся в лаках, клеях и красках. Их пары — причина мигреней и проблем с дыханием.
Осторожно: ПВХ и винил
Изделия из ПВХ (панели, потолки, окна) и виниловые обои — потенциальные источники свинца и других опасных веществ. Даже без нагрева они испаряют токсины.