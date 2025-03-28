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Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

1:55
Недвижимость

Можно ли из лоджии сделать полноценную комнату? Многие уверены, что да, ведь внешне она почти не отличается от балкона. Но на самом деле между ними — принципиальная разница, в том числе и по возможным переделкам.

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Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Life Balance отель Rosa Springs

Чем отличается лоджия от балкона

Главное отличие — в конструкции. Балкон крепится к фасаду здания только одной стороной, из-за чего выдерживает ограниченную нагрузку — до 250 кг/м², а с каждым годом — ещё меньше.

Лоджия же встроена в здание и имеет опоры по двум или трём сторонам. Она передаёт нагрузку на несущие стены и спокойно выдерживает до 400-600 кг/м², как полноценная комната.

Можно ли объединить с жилым помещением

Часто владельцы хотят убрать подоконный блок и сделать лоджию продолжением комнаты. Но тут есть ряд запретов:

  • Нельзя сносить несущие стены.
  • Запрещено выносить батарею на лоджию, если она подключена к центральному отоплению.
  • Нельзя нарушать теплоизоляцию — это грозит падением температуры во всей квартире.
  • Объединение без согласования — нарушение закона.

Частично убрать простенок, поставить стеклянные двери или сделать тёплый пол — можно, но только после согласования проекта и без разрушительных работ.

Что разрешено сделать с лоджией

Если соблюдать правила, лоджия — отличное место для:

  • Уютного уголка отдыха.
  • Мини-кабинета.
  • Гардеробной.
  • Зелёного зимнего сада.

При этом важно выбрать прочную мебель, правильно утеплить помещение, не использовать обои и учитывать уклон пола.

Итог

Лоджия — не просто балкон с другим видом, а конструктивно важный элемент. И любые изменения с ней требуют разумного подхода и соблюдения норм.

Уточнения

Ло́джия (итал. loggia - беседка, крытая галерея, от лат. logeum - подмостки, помост театральной сцены) — галерея, чаще с аркадой на колоннах, открытая с одной, реже с двух (угловая лоджия), сторон. В отличие от балкона или эркера, лоджия не выступает за пределы стены здания.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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