Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли из лоджии сделать полноценную комнату? Многие уверены, что да, ведь внешне она почти не отличается от балкона. Но на самом деле между ними — принципиальная разница, в том числе и по возможным переделкам.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Life Balance отель Rosa Springs

Чем отличается лоджия от балкона

Главное отличие — в конструкции. Балкон крепится к фасаду здания только одной стороной, из-за чего выдерживает ограниченную нагрузку — до 250 кг/м², а с каждым годом — ещё меньше.

Лоджия же встроена в здание и имеет опоры по двум или трём сторонам. Она передаёт нагрузку на несущие стены и спокойно выдерживает до 400-600 кг/м², как полноценная комната.

Можно ли объединить с жилым помещением

Часто владельцы хотят убрать подоконный блок и сделать лоджию продолжением комнаты. Но тут есть ряд запретов:

Нельзя сносить несущие стены.

Запрещено выносить батарею на лоджию, если она подключена к центральному отоплению.

Нельзя нарушать теплоизоляцию — это грозит падением температуры во всей квартире.

Объединение без согласования — нарушение закона.

Частично убрать простенок, поставить стеклянные двери или сделать тёплый пол — можно, но только после согласования проекта и без разрушительных работ.

Что разрешено сделать с лоджией

Если соблюдать правила, лоджия — отличное место для:

Уютного уголка отдыха.

Мини-кабинета.

Гардеробной.

Зелёного зимнего сада.

При этом важно выбрать прочную мебель, правильно утеплить помещение, не использовать обои и учитывать уклон пола.

Итог

Лоджия — не просто балкон с другим видом, а конструктивно важный элемент. И любые изменения с ней требуют разумного подхода и соблюдения норм.

Уточнения

Ло́джия (итал. loggia - беседка, крытая галерея, от лат. logeum - подмостки, помост театральной сцены) — галерея, чаще с аркадой на колоннах, открытая с одной, реже с двух (угловая лоджия), сторон. В отличие от балкона или эркера, лоджия не выступает за пределы стены здания.



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