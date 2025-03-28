Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

Можно ли из лоджии сделать полноценную комнату? Многие уверены, что да, ведь внешне она почти не отличается от балкона. Но на самом деле между ними — принципиальная разница, в том числе и по возможным переделкам.
Главное отличие — в конструкции. Балкон крепится к фасаду здания только одной стороной, из-за чего выдерживает ограниченную нагрузку — до 250 кг/м², а с каждым годом — ещё меньше.
Лоджия же встроена в здание и имеет опоры по двум или трём сторонам. Она передаёт нагрузку на несущие стены и спокойно выдерживает до 400-600 кг/м², как полноценная комната.
Часто владельцы хотят убрать подоконный блок и сделать лоджию продолжением комнаты. Но тут есть ряд запретов:
Частично убрать простенок, поставить стеклянные двери или сделать тёплый пол — можно, но только после согласования проекта и без разрушительных работ.
Если соблюдать правила, лоджия — отличное место для:
При этом важно выбрать прочную мебель, правильно утеплить помещение, не использовать обои и учитывать уклон пола.
Лоджия — не просто балкон с другим видом, а конструктивно важный элемент. И любые изменения с ней требуют разумного подхода и соблюдения норм.
Ло́джия (итал. loggia - беседка, крытая галерея, от лат. logeum - подмостки, помост театральной сцены) — галерея, чаще с аркадой на колоннах, открытая с одной, реже с двух (угловая лоджия), сторон. В отличие от балкона или эркера, лоджия не выступает за пределы стены здания.
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