Громкие соседи? Вот когда шум переходит грань закона

Можно ли сверлить по утрам в воскресенье? А громко слушать музыку после 22:00? Даже владельцам частных домов стоит это знать — в России действуют чёткие нормы по уровню и времени шума, и за их нарушение можно нарваться на штраф.
На федеральном уровне запрещено шуметь с 23:00 до 7:00. В это время запрещены громкие звуки — даже разговор на повышенных тонах может стать поводом для жалобы. А в выходные и праздники тишина должна соблюдаться как минимум до 9:00, а в некоторых регионах — до 10:00. Единственное исключение — новогодняя ночь.
Перечень нарушений внушительный:
Любой шум, доставляющий дискомфорт, может стать основанием для обращения в органы — особенно если соберётся коллективная жалоба.
Во многих регионах установлен так называемый "тихий час" — обычно с 13:00 до 15:00. В это время запрещены шумные работы, особенно в домах с детьми, садах и медицинских учреждениях.
Попробуйте сначала поговорить. Нередко проблему удаётся решить мирно. Не помогает — фиксируйте шум: делайте аудио- или видеозапись. Самый надёжный способ — вызвать полицию во время нарушения. По новым правилам управляющие компании тоже смогут составлять акты о нарушении тишины — и на их основании будет возможно привлечение к ответственности.
Пока что отдельного закона для частного сектора нет. Но в скором времени планируется ввести единые нормы — они будут касаться не только шума, но и, например, дыма, запахов и вибраций с соседнего участка.
Жили́ще жильё - традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.
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