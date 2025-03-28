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Громкие соседи? Вот когда шум переходит грань закона

2:19
Недвижимость

Можно ли сверлить по утрам в воскресенье? А громко слушать музыку после 22:00? Даже владельцам частных домов стоит это знать — в России действуют чёткие нормы по уровню и времени шума, и за их нарушение можно нарваться на штраф.

человек в отчаянии
Фото: https://commons.wikimedia.org by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человек в отчаянии

Когда шуметь запрещено

На федеральном уровне запрещено шуметь с 23:00 до 7:00. В это время запрещены громкие звуки — даже разговор на повышенных тонах может стать поводом для жалобы. А в выходные и праздники тишина должна соблюдаться как минимум до 9:00, а в некоторых регионах — до 10:00. Единственное исключение — новогодняя ночь.

Что считается шумом

Перечень нарушений внушительный:

  • Громкие крики и ссоры.
  • Ремонтные работы.
  • Хлопки петард.
  • Работа неисправной техники.
  • Дрифт автомобилей и даже лай собак.

Любой шум, доставляющий дискомфорт, может стать основанием для обращения в органы — особенно если соберётся коллективная жалоба.

Какие нормы допустимы

  • Днём: до 55 дБ (примерно шум от разговоров).
  • Ночью: до 45 дБ (на уровне шепота).
  • Эквивалентный шум: 40 дБ днём, 30 дБ ночью.

Тихий час — это законно

Во многих регионах установлен так называемый "тихий час" — обычно с 13:00 до 15:00. В это время запрещены шумные работы, особенно в домах с детьми, садах и медицинских учреждениях.

А если сосед не в курсе

Попробуйте сначала поговорить. Нередко проблему удаётся решить мирно. Не помогает — фиксируйте шум: делайте аудио- или видеозапись. Самый надёжный способ — вызвать полицию во время нарушения. По новым правилам управляющие компании тоже смогут составлять акты о нарушении тишины — и на их основании будет возможно привлечение к ответственности.

А частные дома

Пока что отдельного закона для частного сектора нет. Но в скором времени планируется ввести единые нормы — они будут касаться не только шума, но и, например, дыма, запахов и вибраций с соседнего участка.

Уточнения

Жили́ще жильё - традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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