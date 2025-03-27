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Полотенце с бордюром — это не просто модный штрих. Узнайте, что стоит за этим элементом

Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали странные полоски на концах полотенец или банных простыней? Они отличаются по текстуре и материалу, но почему так? Зачем они нужны и как их появление связано с производством? Давайте разберемся!

Полотенца
Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полотенца

Полотенца обычно изготавливают из хлопка — мягкого и впитывающего материала, который образует петли, хорошо поглощающие влагу. Но что же с этими полосками, которые часто встречаются на их концах? Зачем они там, если не относятся к функции впитывания?

Интернет полон различных теорий. Некоторые уверены, что эти полоски нужны для укрепления краев полотенца, другие считают, что они помогают сохранить форму при сушке в машине. Но на самом деле ответ гораздо проще — они выполняют исключительно эстетическую функцию.

Как правильно называется эта декоративная деталь? Это бордюр, и его роль исключительно в дизайне. Полотенца могут быть украшены как одной полоской, так и несколькими. Эти бордюры могут быть абсолютно разными по стилю, форме и материалу.

Какие бывают бордюры

  • Минималистичные — полосы разной ширины, без петель, создают гладкий край полотенца.
  • Пластиковая салфетка — используется для вставки логотипа или монограммы, делая подарок уникальным.
  • Кружево, дамаск, вышивка — модные элементы, которые добавляют элегантности и изысканности.

Есть ли "подвох"

Вы, возможно, думаете, что бордюры — это просто красиво. Но есть и один нюанс. В месте бордюра материал полотенца может быть менее гибким, чем в основной части. Это значит, что после стирки полотенце может немного измениться в размере, а граница — потерять свою форму. Однако эти усилия, чтобы сохранить его внешний вид, стоят того.

В итоге, эти полоски — не более чем декоративный элемент, который придает полотенцу законченный вид и помогает выделить его среди остальных.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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