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Необычные фэншуй-советы для вашего рабочего стола, которые вы точно не знали

Недвижимость

Как сделать ваше рабочее место более продуктивным и энергетически заряженным? Ответ прост — правильное расположение предметов! Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова раскрыла секреты, которые помогут наполнить рабочую атмосферу энергией и гармонией.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

Как фэншуй влияет на работу

Важно, с какой стороны стола расположены определённые вещи. Если вы правша, пространство слева от вас связано с энергией инь — энергией спокойствия и стабильности. Это отличное место для фотографий семьи или любых объектов, которые вызывают чувство защищённости и уюта. Для левшей же эта зона будет находиться справа.

С правой стороны стола, наоборот, активируется энергия ян, которая ассоциируется с достижениями и амбициями. Здесь будут уместны профессиональные трофеи, фотографии с успехами и символы, вдохновляющие на новые свершения.

Энергия для продуктивности Елена Скуратова советует добавить красок и жизни в рабочую зону. Например, яркая красная кружка с чаем — это отличный способ активировать энергию ян.

"Красный цвет привнесет в ваше пространство заряд энергии и сделает его более живым", — утверждает эксперт.

Как усилить движение энергии ци

Для того чтобы энергия на рабочем месте не застаивалась, важно добавить элементы, которые будут двигаться. Перед собой на столе можно поставить живые цветы или, например, маленький вентилятор.

"Или поставьте фигурку манэки-нэко, котика, который машет лапкой. Этот движущийся объект поможет поддерживать активность и бодрость", — объясняет Елена.

Маленькие секреты для улучшения пространства Чтобы энергия ци циркулировала правильно, нужно следить за расположением стола в комнате. Стол должен быть расположен так, чтобы вы могли видеть вход в комнату. Если это невозможно, поставьте маленькое зеркальце на рабочую поверхность, чтобы отражался вход.

Поставьте на своём столе несколько важных элементов и создайте пространство, которое не только будет удобным, но и наполнит вас энергией для работы, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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