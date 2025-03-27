Не первый и не последний: почему в СССР третий этаж считался еврейским

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы хоть раз слышали фразу "еврейский третий этаж", то, скорее всего, воспринимали её как некий городской миф. Однако корни этой легенды уходят вглубь советской истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рублёвское шоссе, 101к2 пятиэтажка перед сносом (16612163246)

После 1917 года евреи начали массово переезжать в крупные города, но квартиры раздавали не всем подряд — в первую очередь жильё получали партийные функционеры, следом рабочие, и только затем — интеллигенция и приезжие.

В этом процессе третьи этажи нередко оказывались "промежуточной" зоной: выше, чем шумные первые и вторые, но дешевле, чем престижные верхние.

Парадоксально, но архитектурные особенности пятиэтажек тоже сыграли свою роль. Лифт в таких домах не устанавливали, а подниматься на третий было проще, чем на четвёртый или пятый. При этом уровень шума от улицы здесь был значительно ниже, чем на нижних этажах.

Для тех, кто не мог претендовать на самое лучшее жильё, но не хотел мириться с самыми худшими вариантами, третий этаж становился золотой серединой.

В годы сталинских репрессий еврейское население попало под волну преследований, а в конце 1940-х, во времена кампании против "безродных космополитов", многие семьи оказались в вынужденном затворничестве. Их селили компактно, неофициально формируя своеобразные "гетто без решёток".

Однако статистика опровергает массовость явления. В Москве в 1979 году лишь 12% евреев проживали на третьих этажах — столько же, сколько русских и украинцев. Да, в некоторых городах цифры были выше, но это объяснялось историческими причинами.

Почему же миф жив до сих пор?

Во-первых, соцсети делают своё дело — мемы про "еврейский этаж" собирают миллионы просмотров. А во-вторых, ностальгия по СССР: люди любят обсуждать городские легенды о старых домах.

Уточнения

Евре́и — народ, этнос, этнорелигиозная группа, нация; восходят к израэлитам (ивр. בְּנֵי יִשְׂרָאֵל‎ «дети Израиля»), группе семитских племён, создавших древние Израильское и Иудейское царства; традиционная и этническая религия евреев — иудаизм.



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