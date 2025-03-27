Кондиционер для белья делает вещи мягкими и приятно пахнущими, но у него есть и минусы. Он содержит химические вещества, которые снижают гигроскопичность тканей (особенно полотенец и спортивной одежды).
Хорошая новость — есть доступная и натуральная альтернатива. Белый уксус справляется с задачей не хуже, а в некоторых случаях даже лучше.
Он удаляет остатки моющего средства, делает бельё мягким, не вызывает аллергии и помогает поддерживать чистоту стиральной машины.
Просто добавьте половину стакана белого уксуса в отсек для кондиционера. Он растворит мыльные остатки и кондиционер, улучшая гигроскопичность ткани и устраняя неприятные запахи.
К тому же уксус — это экологичный и безопасный вариант, который стоит дешевле привычных кондиционеров.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.