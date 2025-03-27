Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите, чтобы все попросили добавку? Приготовьте этот суп
Забудьте о майонезе: новый ингредиент сделает ваш салат с тунцом незабываемым
Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время
Булыкин о игре с Замбией: даже ветераны могли бы блеснуть в недавнем матче сборной
Ваши волосы потускнели? Откройте для себя способ вернуть их сияние
Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах
Роботы и интернет: как физик Хокинг описывал будущее человечества
Катя Гордон рассказала о своём опыте клинической смерти: я отлетела
Уход за вишнями: 4 ключевых шага для успешного сезона

Кондиционер для белья больше не нужен: неожиданный лайфхак с белым уксусом

0:56
Недвижимость

Кондиционер для белья делает вещи мягкими и приятно пахнущими, но у него есть и минусы. Он содержит химические вещества, которые снижают гигроскопичность тканей (особенно полотенец и спортивной одежды).

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Хорошая новость — есть доступная и натуральная альтернатива. Белый уксус справляется с задачей не хуже, а в некоторых случаях даже лучше.

Он удаляет остатки моющего средства, делает бельё мягким, не вызывает аллергии и помогает поддерживать чистоту стиральной машины.

Как использовать уксус?

Просто добавьте половину стакана белого уксуса в отсек для кондиционера. Он растворит мыльные остатки и кондиционер, улучшая гигроскопичность ткани и устраняя неприятные запахи.

К тому же уксус — это экологичный и безопасный вариант, который стоит дешевле привычных кондиционеров. 

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше
Новости спорта
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время
Булыкин о игре с Замбией: даже ветераны могли бы блеснуть в недавнем матче сборной
Ваши волосы потускнели? Откройте для себя способ вернуть их сияние
Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах
Роботы и интернет: как физик Хокинг описывал будущее человечества
Катя Гордон рассказала о своём опыте клинической смерти: я отлетела
Кондиционер для белья больше не нужен: неожиданный лайфхак с белым уксусом
Уход за вишнями: 4 ключевых шага для успешного сезона
Дом на колёсах, в который хочется заехать и больше не выезжать
Никогда так не делайте: эта ошибка с фруктами и овощами в холодильнике сократит срок их хранения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.