Кондиционер для белья больше не нужен: неожиданный лайфхак с белым уксусом

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Кондиционер для белья делает вещи мягкими и приятно пахнущими, но у него есть и минусы. Он содержит химические вещества, которые снижают гигроскопичность тканей (особенно полотенец и спортивной одежды).

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Хорошая новость — есть доступная и натуральная альтернатива. Белый уксус справляется с задачей не хуже, а в некоторых случаях даже лучше.

Он удаляет остатки моющего средства, делает бельё мягким, не вызывает аллергии и помогает поддерживать чистоту стиральной машины.

Как использовать уксус?

Просто добавьте половину стакана белого уксуса в отсек для кондиционера. Он растворит мыльные остатки и кондиционер, улучшая гигроскопичность ткани и устраняя неприятные запахи.

К тому же уксус — это экологичный и безопасный вариант, который стоит дешевле привычных кондиционеров.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



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