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Никогда не включайте этот режим в посудомоечной машине: вот почему он может быть опасен

1:10
Недвижимость

Многие выбирают ECO-программу в посудомоечной и стиральной машине, думая, что это самый экономичный и экологичный вариант. Однако это не всегда так.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

ECO-режим действительно снижает потребление воды и электроэнергии, но при этом увеличивает продолжительность цикла. Например, в посудомоечной машине программа может длиться до трёх часов.

Когда ECO-режим действительно полезен: если посуда или бельё не очень грязные, если у вас есть время на длительный цикл или если вас не смущает дополнительная сушка.

Но если посуда или одежда сильно загрязнены, экономный режим может оказаться неэффективным. В итоге вам придётся запускать второй цикл или мыть вручную, а это уже не экономия, а лишняя трата воды, времени и электричества.

Чтобы реально сократить расходы и минимизировать вред для окружающей среды, лучше придерживаться нескольких простых правил: загружать машину полностью, выбирать режим в зависимости от степени загрязнения, следить за чистотой фильтров и форсунок и использовать качественные моющие средства.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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