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Держите роутер подальше: микроволновка может глушить сигнал Wi-Fi

Недвижимость

Вы замечали, что интернет-сигнал становится слабее, когда работает микроволновка? Это не совпадение. Дело в том, что частота микроволн (2,45 ГГц) очень близка к частоте Wi-Fi (2,4 ГГц), и это может вызывать помехи. Однако такая проблема возникает не всегда.

Роутер
Фото: Wikimedia Commons by Abhi25t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роутер

Если у вас старая микроволновая печь, через её корпус могут просачиваться микроволны, создавая помехи для роутера.

Есть и ещё один фактор — перегрузка электросети. В момент включения микроволновка потребляет много энергии, что может вызвать кратковременные скачки напряжения, влияя на работу роутера.

Как избежать помех?

Лучше всего разместить роутер подальше от микроволновки и других мощных бытовых приборов. Если это невозможно, попробуйте переключить Wi-Fi на частоту 5 ГГц — она не пересекается с микроволнами.

Если сигнал остаётся нестабильным, подключите компьютер или ноутбук к интернету с помощью кабеля Ethernet.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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