Держите роутер подальше: микроволновка может глушить сигнал Wi-Fi

Вы замечали, что интернет-сигнал становится слабее, когда работает микроволновка? Это не совпадение. Дело в том, что частота микроволн (2,45 ГГц) очень близка к частоте Wi-Fi (2,4 ГГц), и это может вызывать помехи. Однако такая проблема возникает не всегда.
Если у вас старая микроволновая печь, через её корпус могут просачиваться микроволны, создавая помехи для роутера.
Есть и ещё один фактор — перегрузка электросети. В момент включения микроволновка потребляет много энергии, что может вызвать кратковременные скачки напряжения, влияя на работу роутера.
Лучше всего разместить роутер подальше от микроволновки и других мощных бытовых приборов. Если это невозможно, попробуйте переключить Wi-Fi на частоту 5 ГГц — она не пересекается с микроволнами.
Если сигнал остаётся нестабильным, подключите компьютер или ноутбук к интернету с помощью кабеля Ethernet.
Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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