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Этот копеечный метод творит чудеса: стиральная машина очистится от накипи и грязи

1:08
Недвижимость

Со временем в стиральной машине скапливаются грязь, остатки моющих средств, жёсткая вода, бактерии и даже плесень. Всё это может привести к неприятному запаху и ухудшению работы техники.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Если стиральная машина плохо пахнет или на уплотнителе появляется налёт, пора её почистить. Делать это нужно раз в месяц, чтобы избежать накипи, плесени и посторонних запахов.

Для очистки не нужны дорогие химические средства — достаточно белого уксуса и пищевой соды. Сначала нужно обработать резиновый уплотнитель уксусом, оставить на несколько минут, а затем протереть микрофибровой тряпкой.

После этого в отсек для моющих средств заливается два стакана уксуса, а машина запускается на самый горячий и длительный цикл. Когда программа завершится, в барабан добавляется полстакана соды, и стиральная машина снова запускается.

В конце остаётся лишь протереть барабан влажной тряпкой. После такой процедуры стиральная машина будет работать без запаха и налёта.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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