Секрет чистого утюга: этот раствор уберёт все отложения за полчаса

Белые следы на одежде, неприятный запах при глажке или ржавые капли из паровых отверстий — всё это признаки, что внутри утюга поселилась накипь. И даже самый современный утюг со временем может дать сбой, если за ним не ухаживать. Как же очистить прибор от накипи, не повредив его? Рассказываем про проверенные способы и хитрости.
Главная причина — неправильное использование воды. В инструкции всегда указано, какую воду можно заливать, но чаще всего мы игнорируем рекомендации. Результат — отложения солей, закупорка паровых отверстий и риск порчи одежды.
Если у вас современный утюг с функцией самоочистки — вам повезло. Очистка занимает немного времени:
Налейте воду в резервуар и включите максимальный нагрев.
После автоматического отключения снова включите и запустите режим самоочистки.
При активации режима — энергично встряхивайте утюг (будьте осторожны, он горячий).
Вся грязь и накипь выйдет вместе с паром через отверстия.
Важно: слейте вытекающую жидкость в миску и не забудьте просушить утюг, поставив его носом вверх.
Не забудьте проверить и противоизвестковый стержень — если он загрязнён, замочите его на пару часов в лимонной кислоте, а потом промойте.
Поможет лимонная кислота:
Растворите 25 г в стакане горячей воды, залейте в резервуар и включите утюг.
После нагрева включите режим "пар", накипь выйдет с паром.
Повторите ту же процедуру, но уже с чистой водой.
Альтернатива — минеральная вода. Работает мягко и не вредит внутренним элементам.
Не используйте уксус для внутренней очистки — он разрушает резину и пластик. Уксусом можно чистить только подошву!
Если паровые отверстия забиты, залейте в них через шприц раствор лимонной кислоты или минералку — несколько раз подряд.
Сильные загрязнения? Сделайте ванночку:
В противень с раствором лимонной кислоты (высотой до 5 мм) установите утюг подошвой вниз на деревянные подставки.
Можно слегка подогреть раствор, чтобы ускорить процесс.
Через полчаса загрязнения выйдут наружу, затем утюг нужно просушить.
Для подошвы подойдёт перекись водорода — она мягко удалит следы накипи. Протрите ватным тампоном или приложите ткань с раствором и оставьте на пару часов.
Используйте кипячёную или смешанную дистиллированную воду.
Сливайте остатки воды после каждой глажки.
Осматривайте утюг на наличие накипи минимум раз в полгода.
Можно установить магнитный преобразователь воды — он меняет свойства воды, препятствуя оседанию солей.
Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü "утюг") — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.
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