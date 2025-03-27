Секрет чистого утюга: этот раствор уберёт все отложения за полчаса

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белые следы на одежде, неприятный запах при глажке или ржавые капли из паровых отверстий — всё это признаки, что внутри утюга поселилась накипь. И даже самый современный утюг со временем может дать сбой, если за ним не ухаживать. Как же очистить прибор от накипи, не повредив его? Рассказываем про проверенные способы и хитрости.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Утюг

Почему появляется накипь

Главная причина — неправильное использование воды. В инструкции всегда указано, какую воду можно заливать, но чаще всего мы игнорируем рекомендации. Результат — отложения солей, закупорка паровых отверстий и риск порчи одежды.

Утюг с системой самоочистки

Если у вас современный утюг с функцией самоочистки — вам повезло. Очистка занимает немного времени:

Налейте воду в резервуар и включите максимальный нагрев. После автоматического отключения снова включите и запустите режим самоочистки. При активации режима — энергично встряхивайте утюг (будьте осторожны, он горячий). Вся грязь и накипь выйдет вместе с паром через отверстия.

Важно: слейте вытекающую жидкость в миску и не забудьте просушить утюг, поставив его носом вверх.

Не забудьте проверить и противоизвестковый стержень — если он загрязнён, замочите его на пару часов в лимонной кислоте, а потом промойте.

Если функция самоочистки отсутствует

Поможет лимонная кислота:

Растворите 25 г в стакане горячей воды, залейте в резервуар и включите утюг.

После нагрева включите режим "пар", накипь выйдет с паром.

Повторите ту же процедуру, но уже с чистой водой.

Альтернатива — минеральная вода. Работает мягко и не вредит внутренним элементам.

Не используйте уксус для внутренней очистки — он разрушает резину и пластик. Уксусом можно чистить только подошву!

Очистка отверстий и подошвы

Если паровые отверстия забиты, залейте в них через шприц раствор лимонной кислоты или минералку — несколько раз подряд.

Сильные загрязнения? Сделайте ванночку:

В противень с раствором лимонной кислоты (высотой до 5 мм) установите утюг подошвой вниз на деревянные подставки.

Можно слегка подогреть раствор, чтобы ускорить процесс.

Через полчаса загрязнения выйдут наружу, затем утюг нужно просушить.

Для подошвы подойдёт перекись водорода — она мягко удалит следы накипи. Протрите ватным тампоном или приложите ткань с раствором и оставьте на пару часов.

Как предотвратить образование накипи

Используйте кипячёную или смешанную дистиллированную воду.

Сливайте остатки воды после каждой глажки.

Осматривайте утюг на наличие накипи минимум раз в полгода.

Можно установить магнитный преобразователь воды — он меняет свойства воды, препятствуя оседанию солей.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü "утюг") — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.





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