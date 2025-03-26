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Сильный запах в холодильнике? Один продукт может быть виноват

Недвижимость

Холодильник — хранитель наших кулинарных сокровищ. Но стоит в нём появиться неприятному запаху, как всё, что в нём лежит, теряет аппетитность. Даже свежий торт, пропитанный ароматом селёдки, уже не вызывает радости. Почему так происходит и как этого избежать?

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Что может вызвать неприятный запах

Причин не так уж мало — и не все они очевидны.

  • Продукты, которые испортились незаметно. Иногда один тухлый компонент (вроде яйца) может испортить "воздух" на всех полках. Пахнет затхло? Пора устраивать ревизию.

  • Ароматная, но неупакованная еда. Колбаса без упаковки, кусок рыбы без контейнера — и вот уже всё пропитано запахом.

  • Пролитые жидкости. Застывшее пятнышко подливы или сока — частая причина вони. Найти, отмыть с моющим средством, и порядок восстановится.

  • Новый холодильник. Свежая покупка пахнет пластиком и смазкой? Просто вымойте его перед первым использованием.

  • Долгое отключение. Уехали в отпуск и выключили холодильник? Влага внутри могла породить плесень — устраните её перекисью, нашатырём или отбеливателем.

  • Засор в системе отвода воды. Если не чистить сток, он может начать "пахнуть". Где он — подскажет инструкция или поисковик.

  • Поломка. Ослабшая резинка на дверце или старая теплоизоляция нередко становятся источником проблемы. Тут без мастера не обойтись.

Народные средства в борьбе за свежесть

Когда дело доходит до очистки, многим привычнее использовать подручные средства:

  • Сода: раствор из пары ложек на стакан воды — и холодильник как новенький.

  • Уксус или лимон: работают не хуже. Главное — проветрить после уборки.

  • Нашатырный спирт: помогает при особо стойких запахах.

Профилактика: не дайте запаху ни шанса

  • Мыть холодильник нужно регулярно, включая малозаметные зоны вроде сливного отверстия.

  • Используйте впитыватели запахов: активированный уголь, силикагель, гелиевые освежители.

  • Простой лайфхак: положите внутрь дольку лимона, немного соды или пару чайных пакетиков — и в холодильнике всегда будет свежо.

А главное — не забывайте: легче предотвратить запах, чем потом героически с ним бороться.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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