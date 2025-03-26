Неприятный запах из машинки: простая причина, которую почти никто не учитывает

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запах сырости и затхлости, доносящийся из стиральной машины, — это не просто дискомфорт, а сигнал: что-то идёт не так. Причина может крыться как в технических неисправностях, так и в нарушении правил эксплуатации. Разберёмся, откуда берётся зловоние и как с ним бороться.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Что может спровоцировать неприятный запах

Вот основные виновники:

частое хранение грязного белья в барабане;

избыток моющих средств и их остатки в лотке;

застоявшаяся вода или засор в фильтре;

высокая влажность в помещении (например, в ванной);

плесень и грибки на манжете люка и внутренних деталях;

загрязнённый сливной шланг или неправильное подключение к канализации.

Важно: грибки и микробы любят влажную и тёплую среду. Их активное размножение может вызывать не только запах, но и проблемы со здоровьем: кашель, аллергию, затяжные простуды у членов семьи. Особенно это опасно в плохо проветриваемых помещениях.

Простые способы избавиться от запаха

Горячая стирка . Раз в месяц запускайте цикл на 90°C — это убьёт большинство микробов.

Лимонная кислота . Прогоните машину без белья с 2-3 ст. л. кислоты на высокой температуре.

Уксус . Разбавьте 1:1 с водой, залейте в лоток и выберите режим кипячения.

Обработка медным купоросом . Подходит для резиновых уплотнителей — нанесите, оставьте на сутки и смойте.

Физическая чистка. Протрите барабан, манжеты, лоток, откройте дверцу и оставляйте после стирки.

Что делать, если запах не уходит

Возможно, проблема глубже — засорился фильтр, устарел шланг или испортился ТЭН. В этом случае лучше вызвать специалиста, который сможет разобрать машинку, прочистить детали или заменить изношенные элементы.

Как избежать повторения?

Не закрывайте дверцу после стирки — пусть машинка проветривается.

Вытирайте насухо манжеты и лоток.

Используйте меньше порошка и ополаскивателя.

Раз в полгода проводите глубокую очистку.

Установите вытяжку или сушилку в помещении с машинкой.

Не оставляйте грязное бельё внутри барабана.

Проверяйте, не остаётся ли вода в бачке после стирки.

Запах — это всегда сигнал. Лучше вовремя отреагировать, чем потом бороться с последствиями.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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