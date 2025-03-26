Неприятный запах из машинки: простая причина, которую почти никто не учитывает

Запах сырости и затхлости, доносящийся из стиральной машины, — это не просто дискомфорт, а сигнал: что-то идёт не так. Причина может крыться как в технических неисправностях, так и в нарушении правил эксплуатации. Разберёмся, откуда берётся зловоние и как с ним бороться.
Вот основные виновники:
частое хранение грязного белья в барабане;
избыток моющих средств и их остатки в лотке;
застоявшаяся вода или засор в фильтре;
высокая влажность в помещении (например, в ванной);
плесень и грибки на манжете люка и внутренних деталях;
загрязнённый сливной шланг или неправильное подключение к канализации.
Важно: грибки и микробы любят влажную и тёплую среду. Их активное размножение может вызывать не только запах, но и проблемы со здоровьем: кашель, аллергию, затяжные простуды у членов семьи. Особенно это опасно в плохо проветриваемых помещениях.
Горячая стирка. Раз в месяц запускайте цикл на 90°C — это убьёт большинство микробов.
Лимонная кислота. Прогоните машину без белья с 2-3 ст. л. кислоты на высокой температуре.
Уксус. Разбавьте 1:1 с водой, залейте в лоток и выберите режим кипячения.
Обработка медным купоросом. Подходит для резиновых уплотнителей — нанесите, оставьте на сутки и смойте.
Физическая чистка. Протрите барабан, манжеты, лоток, откройте дверцу и оставляйте после стирки.
Возможно, проблема глубже — засорился фильтр, устарел шланг или испортился ТЭН. В этом случае лучше вызвать специалиста, который сможет разобрать машинку, прочистить детали или заменить изношенные элементы.
Не закрывайте дверцу после стирки — пусть машинка проветривается.
Вытирайте насухо манжеты и лоток.
Используйте меньше порошка и ополаскивателя.
Раз в полгода проводите глубокую очистку.
Установите вытяжку или сушилку в помещении с машинкой.
Не оставляйте грязное бельё внутри барабана.
Проверяйте, не остаётся ли вода в бачке после стирки.
Запах — это всегда сигнал. Лучше вовремя отреагировать, чем потом бороться с последствиями.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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