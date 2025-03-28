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Как быстро очистить ванную комнату с помощью этого недорогого и экологичного средства? Откроем секреты

1:59
Недвижимость

Когда вы убираете ванную комнату, соль Эпсома может стать вашим незаменимым помощником. Этот продукт, известный как эффективное средство для замачивания ног и помощник в садоводстве, также справляется с множеством задач по уборке ванной, таких как запотевшие зеркала, тусклые плитки и затхлые полотенца.

Уборка в ванной комнате
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Уборка в ванной комнате

Соль Эпсома, содержащая сульфат и магний, реагирует с различными отложениями и растворяет их, делая процесс уборки экологичным и нетоксичным, сообщает housedigest.com.

  1. Очистка стоков: Чтобы прочистить слив в ванной, насыпьте чашку соли Эпсома в слив и залейте кипятком. Повторите процедуру несколько раз для стойких засоров. Для унитаза используйте &frac14 чашки соли с горячей водой, оставьте на 20 минут и смойте. Однако не превышайте 4 чашки за один раз, чтобы избежать повреждения труб.
  2. Чистка плитки и затирки: Смешайте жидкое мыло для посуды с солью Эпсома, нанесите на плитку, затирку или душевые двери, потрите и оставьте на 10-15 минут. Тщательно смойте и протестируйте на скрытом участке. Этот скраб мягко удаляет грязь и мыльную пену, не повреждая поверхность.
  3. Чистка унитаза: Смешайте чашку пищевой соды и чашку соли Эпсома, высыпьте в унитаз и оставьте на несколько часов или на ночь. Затем соскребите щеткой и смойте. Эта смесь размягчает и удаляет пятна, но не дезинфицирует, поэтому для дополнительной защиты добавьте дезинфицирующее средство.
  4. Удаление плесени: Для борьбы с плесенью смешайте уксус с солью Эпсома и нанесите на пораженные участки. Это простое и эффективное средство поможет избавиться от плесени и освежить ванную комнату.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

Гептагидра́т сульфа́та ма́гния (MgSO4·7H2O) — бесцветные кристаллы с ромбической решёткой (а = 1,187 нм, b = 1,200 нм, с = 0,688 нм, z = 4); плотностью 1,68 г/см3; твёрдость по Моосу 2-2,5; в воде легко растворяется; другие названия — английская соль, горькая соль, магнезия, горькозём, эпсомская соль.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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