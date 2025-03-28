Как быстро очистить ванную комнату с помощью этого недорогого и экологичного средства? Откроем секреты

Когда вы убираете ванную комнату, соль Эпсома может стать вашим незаменимым помощником. Этот продукт, известный как эффективное средство для замачивания ног и помощник в садоводстве, также справляется с множеством задач по уборке ванной, таких как запотевшие зеркала, тусклые плитки и затхлые полотенца.
Соль Эпсома, содержащая сульфат и магний, реагирует с различными отложениями и растворяет их, делая процесс уборки экологичным и нетоксичным, сообщает housedigest.com.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Гептагидра́т сульфа́та ма́гния (MgSO4·7H2O) — бесцветные кристаллы с ромбической решёткой (а = 1,187 нм, b = 1,200 нм, с = 0,688 нм, z = 4); плотностью 1,68 г/см3; твёрдость по Моосу 2-2,5; в воде легко растворяется; другие названия — английская соль, горькая соль, магнезия, горькозём, эпсомская соль.
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