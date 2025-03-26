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Забудьте про химию: корица справится с запахами и насекомыми лучше

2:13
Недвижимость

Вы всё ещё считаете, что корица нужна только для булочек и компота? Пора взглянуть на эту ароматную специю по-новому. Оказывается, она может спасти не только десерт, но и порядок в доме!

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Корица — это не просто вкус и аромат. Она обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, помогает при пищеварении, снимает спазмы, а ещё… может отпугнуть насекомых, заменить освежитель воздуха и даже стать частью вашей косметики.

Где можно использовать корицу помимо кухни

Вот несколько гениальных лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще:

1. Отпугивает моль
Положите несколько палочек корицы или мешочки с молотой специей в шкафы и ящики. Моль обходит такие "ароматные" места стороной, а одежда впитывает приятный пряный запах.

2. Против муравьёв
Муравьи терпеть не могут запах корицы. Насыпьте молотую специю у входной двери, вдоль подоконников или на балконе — и насекомые больше не побеспокоят.

3. Освежитель воздуха своими руками
Смешайте воду с 20 каплями эфирного масла корицы и распылите смесь в комнате. Также можно сделать ароматные саше или мешочки с корицей и гвоздикой. Дом наполнится уютом!

4. Натуральный лосьон после бритья
Смешайте 4 ст. ложки водки с 10 каплями масла корицы, перелейте в флакон и храните в прохладном месте. Перед использованием — встряхнуть. Средство не только освежает, но и дезинфицирует кожу.

5. Домашняя жидкость для полоскания рта
9 ложек молотой корицы залейте стаканом водки и дайте настояться 2 недели. Процедите — и у вас будет натуральный антисептик для полости рта.

И это ещё не всё

Корица идеально подойдёт для изготовления мыла, ароматических свечей и даже новогоднего декора. Главное — включить фантазию и не бояться экспериментировать.

Так что в следующий раз, доставая из шкафа корицу, подумайте: может, она нужна вовсе не для шарлотки?

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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