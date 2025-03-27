Как убрать жир и запах из микроволновки: способ, который реально работает

2:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая хозяйка знает, как быстро микроволновка превращается в поле боя после разогрева еды: жирные пятна, кусочки пищи и стойкие запахи. Но есть проверенные способы, которые помогут вернуть прибору свежесть — без царапин и агрессивной химии.

Фото: Freepik by Designed by Freepik микроволновка

Что делать нельзя

Забываем про металлические губки, порошки и агрессивную бытовую химию — они легко повредят внутреннее покрытие. Мелкие трещинки нарушают герметичность и могут стать причиной поломки. Вместо этого выбираем мягкие губки, гели и салфетки. Главное — соблюдать аккуратность и не заливать микроволновку водой.

Как правильно чистить

Перед началом уборки отключите прибор от сети. Сначала — внутренняя камера: протрите стенки влажной тряпкой или используйте паровую чистку. Достаточно налить в миску воду с лимоном, содой или уксусом, поставить внутрь и включить печь на 5-10 минут. Пар размягчит жир, и останется только всё аккуратно вытереть.

Эффективные рецепты:

Лимон: половина лимона + вода. Запустить на 10 минут, потом ещё на 10 — дать настояться.

Сода: 1 ч. л. соды + вода. Включить на 15 минут.

Уксус: 1 ст. л. уксуса + вода. Подогреть, а потом протереть тряпочкой.

Смесь сода + уксус: усиленный способ для застарелых пятен. Не открывайте дверцу 20 минут после выключения.

После внутренней чистки переходите к внешней поверхности. Её лучше всего мыть средствами для стёкол и протирать насухо.

Что делать с поворотным диском

Снимаем и аккуратно моем вручную: без нажима и жестких средств. Подойдут мягкие тряпки, гели или обычная "Фейри". Не разбирайте прибор без навыков — это может повредить технику.

Удаление неприятного запаха

Пар с лимоном или уксусом отлично справляется с посторонними ароматами. Главное — проветрить помещение и после очистки хорошо просушить внутренности микроволновки.

Профилактика — лучший способ

Накрывайте еду крышкой при разогреве.

Протирайте стенки после каждого использования.

Не ставьте металлическую посуду и не варите яйца.

Раз в неделю проводите лёгкую чистку.

Следуя этим простым советам, вы продлите срок службы микроволновки и избавитесь от необходимости применять агрессивную химию.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.





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