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Ламинат и неровные стены: как добиться идеально ровной укладки — вот что нужно знать

2:17
Недвижимость

Чтобы добиться ровного и аккуратного покрытия ламинатом, начните с правильной укладки первого ряда. На первый взгляд, это кажется простым: достаточно расположить планки вдоль стены. Но что делать, если стены неровные? В такой ситуации даже базовая укладка может превратиться в сложную задачу.

Ламинат
Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasMueller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ламинат

Однако есть важное правило, которое стоит помнить: не нужно вплотную прикладывать планки к стене. Рекомендуется оставлять зазор в несколько дюймов. Это значительно упростит процесс выравнивания досок, пишет Housedigest.com.

Первым шагом является точное измерение. Используйте рулетку, чтобы определить ширину ламината и добавить к этому значению четверть или три восьмых дюйма. Этот зазор позволит покрытию расширяться и сужаться при изменении температуры. Затем отметьте на полу расстояние, равное ширине доски плюс зазор, и проведите линию с помощью мела. Выровняйте первый ряд по этой линии и начинайте укладку. Если стены ровные, остальные ряды будут такими же прямыми. В случае неровных стен используйте лобзик для обрезки досок, чтобы они повторяли контуры стен.

Если вы не уверены в ровности укладки, используйте дополнительные инструменты. Вместо мела можно применить шнур или лазерный уровень. Шнур поможет вам следовать прямой линии, а лазерный уровень обеспечит максимальную точность.

Перед началом основной укладки рекомендуется выполнить пробную раскладку. Разложите планки ламината на полу без фиксации и клея, чтобы проверить ровность и совместимость досок. Это позволит избежать проблем на этапе финальной установки.

Еще один способ добиться ровного покрытия — закрепить планки во время укладки. Для этого просверлите несколько отверстий в ламинате и прикрутите его к черновому полу. Однако этот метод стоит использовать только если у вас есть декоративные элементы, такие как четверть круга или плинтусная накладка, которые скроют винты. В противном случае отверстия могут испортить внешний вид пола.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate — «ламинат» от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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