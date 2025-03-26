От Канн до глобального скандала: как дворец за 200 миллионов стал центром войн за наследство

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мире элитной недвижимости есть место, которое не оставляет равнодушным никого — это знаменитый Дворец Булле. Этот невероятный дом, оценённый в 200 миллионов евро, расположен на живописных скалах Средиземного моря, всего в 30 минутах от Канн. Его уникальная архитектура привлекает внимание и вызывает восхищение. Созданный в конце 1970-х годов архитектором Антти Ловагом, он поражает своей необычностью и органичностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пале-Рояль

Здесь нет ни прямых углов, ни стандартных перегородок. Все здания, как пузырьки, изгибаются и плавно переходят друг в друга. Каждый элемент напоминает природные формы, что делает его по-настоящему уникальным. Проектировщик вдохновлялся пещерными жилищами, создавая жилище, которое сливается с природой.

Когда в 1992 году Дворец Булле был приобретён кутюрье Пьером Карденом, его масштабы и стиль стали ещё более впечатляющими. Карден, влюблённый в геометрические формы, привнёс свою изысканность и индивидуальность в интерьер. Он поручил оформление помещений современным художникам, таким как Патрис Брето, Жером Тиссеран и Даниэль Ю. Для обстановки использовалась мебель и предметы искусства 60-х и 70-х годов, некоторые элементы были созданы лично Карденом.

Сегодня Дворец не является только частным домом. Это место для проведения самых престижных мероприятий. Каннский кинофестиваль, показы мод, съёмки музыкальных клипов — все это проходит на территории данного невероятного сооружения. В 2015 году здесь состоялся показ модной коллекции Dior.

Однако, несмотря на свою значимость, дворец так и не был продан. Пьер Карден пытался продать его за 350 миллионов евро, но в итоге снизил цену до более "разумной" суммы — 200 миллионов евро. После его смерти в 2020 году разгорелся настоящий спор между наследниками и близкими людьми, которые претендуют на часть этого огромного наследства. Помимо Дворца Булле, Пьер Карден оставил за собой коммерческую империю, которую строил десятилетиями.

Не далеко от Дворца расположена ещё одна знаменитая постройка Ловага — дом Бернара. Этот дом был построен до Дворца и стал первой в мире пузырьковой конструкцией. Сегодня здесь можно посетить музей, который погружает в архитектурный мир Ловага.

Уточнения



Дворец Карла Великого — грандиозный императорский пфальц, построенный на рубеже VIII и IX веков Карлом Великим на месте современной ахенской площади Катчхоф, чтобы служить главной резиденцией правителя империи франков, особенно в зимнее время.



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