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Почему ваша разделочная доска может быть опасна? Разбираемся в материалах

2:28
Недвижимость

Разделочная доска — один из главных инструментов на кухне. Но задумывались ли вы, насколько важен выбор материала?

разделочная доска
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
разделочная доска

Это влияет на гигиену, долговечность и даже на здоровье. Дерево, пластик, нержавеющая сталь или титан — у каждого материала свои особенности, и далеко не все рекламируемые преимущества соответствуют реальности.

Осторожно: обман в рекламе

На популярных платформах и маркетплейсах можно встретить "титановые" разделочные доски, которые на деле оказываются стальными с тонким покрытием. Подозрительно низкая цена и запутанные описания — первые признаки подделки.

Какой материал выбрать?

Титановая разделочная доска — элита среди досок

  • Антибактериальная, устойчивая к коррозии, не впитывает жидкости и запахи.
  • Гладкая и легко очищаемая поверхность.
  • Практически вечная, не царапается, не деформируется.
  • Единственный минус — высокая цена.

Деревянные доски — красиво, но требовательно

  • Деликатны к ножам, обладают природными антибактериальными свойствами (клен, бук, тик).
  • Впитывают жидкости и запахи, требуют регулярного ухода (смазка маслом, нельзя мыть в посудомоечной машине).
  • Бамбук — бюджетный вариант, но более жесткий и быстрее портит ножи.

Пластиковые доски — удобно, но не всегда безопасно

  • Легкие, недорогие, можно мыть в посудомоечной машине.
  • Со временем покрываются царапинами, в которых скапливаются бактерии.
  • При сильном износе могут выделять микропластик в пищу.

Нержавеющая сталь — гигиенично, но не для всех

  • Простота ухода, долговечность, устойчивость к бактериям.
  • Жесткая поверхность тупит ножи.
  • Холодный и скользкий материал, не всем удобен в использовании.

Какой материал самый гигиеничный?

  • Лидеры — титан и нержавеющая сталь. Они не впитывают жидкость, не размножают бактерии и легко чистятся.

Что используют профессиональные повара?

  • Чаще всего — толстые пластиковые доски (разных цветов для разных продуктов) или массивную древесину.

Сколько разделочных досок должно быть на кухне?

  • Оптимально — минимум три: для мяса, овощей и хлеба. Это снизит риск перекрестного загрязнения.

Уточнения

Тита́н (химический символ — Ti, от лат. Titanium) — химический элемент 4-й группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 22. Относится к переходным металлам. Обладает высокой коррозионной стойкостью в растворах щелочей и большинства кислот.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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