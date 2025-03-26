Почему ваша разделочная доска может быть опасна? Разбираемся в материалах

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Разделочная доска — один из главных инструментов на кухне. Но задумывались ли вы, насколько важен выбор материала?

Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ разделочная доска

Это влияет на гигиену, долговечность и даже на здоровье. Дерево, пластик, нержавеющая сталь или титан — у каждого материала свои особенности, и далеко не все рекламируемые преимущества соответствуют реальности.

Осторожно: обман в рекламе

На популярных платформах и маркетплейсах можно встретить "титановые" разделочные доски, которые на деле оказываются стальными с тонким покрытием. Подозрительно низкая цена и запутанные описания — первые признаки подделки.

Какой материал выбрать?

Титановая разделочная доска — элита среди досок

Антибактериальная, устойчивая к коррозии, не впитывает жидкости и запахи.

Гладкая и легко очищаемая поверхность.

Практически вечная, не царапается, не деформируется.

Единственный минус — высокая цена.

Деревянные доски — красиво, но требовательно

Деликатны к ножам, обладают природными антибактериальными свойствами (клен, бук, тик).

Впитывают жидкости и запахи, требуют регулярного ухода (смазка маслом, нельзя мыть в посудомоечной машине).

Бамбук — бюджетный вариант, но более жесткий и быстрее портит ножи.

Пластиковые доски — удобно, но не всегда безопасно

Легкие, недорогие, можно мыть в посудомоечной машине.

Со временем покрываются царапинами, в которых скапливаются бактерии.

При сильном износе могут выделять микропластик в пищу.

Нержавеющая сталь — гигиенично, но не для всех

Простота ухода, долговечность, устойчивость к бактериям.

Жесткая поверхность тупит ножи.

Холодный и скользкий материал, не всем удобен в использовании.

Какой материал самый гигиеничный?

Лидеры — титан и нержавеющая сталь. Они не впитывают жидкость, не размножают бактерии и легко чистятся.

Что используют профессиональные повара?

Чаще всего — толстые пластиковые доски (разных цветов для разных продуктов) или массивную древесину.

Сколько разделочных досок должно быть на кухне?

Оптимально — минимум три: для мяса, овощей и хлеба. Это снизит риск перекрестного загрязнения.

Уточнения

Тита́н (химический символ — Ti, от лат. Titanium) — химический элемент 4-й группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 22. Относится к переходным металлам. Обладает высокой коррозионной стойкостью в растворах щелочей и большинства кислот.



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