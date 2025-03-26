Почему ваша разделочная доска может быть опасна? Разбираемся в материалах

Разделочная доска — один из главных инструментов на кухне. Но задумывались ли вы, насколько важен выбор материала?
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
разделочная доска
Это влияет на гигиену, долговечность и даже на здоровье. Дерево, пластик, нержавеющая сталь или титан — у каждого материала свои особенности, и далеко не все рекламируемые преимущества соответствуют реальности.
Осторожно: обман в рекламе
На популярных платформах и маркетплейсах можно встретить "титановые" разделочные доски, которые на деле оказываются стальными с тонким покрытием. Подозрительно низкая цена и запутанные описания — первые признаки подделки.
Какой материал выбрать?
Титановая разделочная доска — элита среди досок
Антибактериальная, устойчивая к коррозии, не впитывает жидкости и запахи.
Гладкая и легко очищаемая поверхность.
Практически вечная, не царапается, не деформируется.
Единственный минус — высокая цена.
Деревянные доски — красиво, но требовательно
Деликатны к ножам, обладают природными антибактериальными свойствами (клен, бук, тик).
Впитывают жидкости и запахи, требуют регулярного ухода (смазка маслом, нельзя мыть в посудомоечной машине).
Бамбук — бюджетный вариант, но более жесткий и быстрее портит ножи.
Пластиковые доски — удобно, но не всегда безопасно
Легкие, недорогие, можно мыть в посудомоечной машине.
Со временем покрываются царапинами, в которых скапливаются бактерии.
При сильном износе могут выделять микропластик в пищу.
Нержавеющая сталь — гигиенично, но не для всех
Простота ухода, долговечность, устойчивость к бактериям.
Жесткая поверхность тупит ножи.
Холодный и скользкий материал, не всем удобен в использовании.
Какой материал самый гигиеничный?
Лидеры — титан и нержавеющая сталь. Они не впитывают жидкость, не размножают бактерии и легко чистятся.
Что используют профессиональные повара?
Чаще всего — толстые пластиковые доски (разных цветов для разных продуктов) или массивную древесину.
Сколько разделочных досок должно быть на кухне?
Оптимально — минимум три: для мяса, овощей и хлеба. Это снизит риск перекрестного загрязнения.
Уточнения
Тита́н (химический символ — Ti, от лат. Titanium) — химический элемент 4-й группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 22. Относится к переходным металлам. Обладает высокой коррозионной стойкостью в растворах щелочей и большинства кислот.