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Красим фасад весной — один секрет убережёт от переделок осенью

1:43
Недвижимость

Оштукатуренные стены — это ещё не финал, а всего лишь полдела. Чтобы фасад радовал глаз, противостоял дождю, солнцу и морозу, его нужно правильно покрасить. Главное — выбрать подходящий состав и учесть нюансы.

фасад дома
Фото: https://commons.wikimedia.org by Robert Heilinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
фасад дома

Когда красить

Жаркое солнце, сильный ветер или предстоящие дожди — поводы отложить работы. Идеально — сухой день при температуре от +5 °C. Штукатурка перед покраской должна быть полностью сухой.

Что важно в фасадной краске

Она должна быть:

  • Влагостойкой и паропроницаемой — чтобы не было пузырей и отслоений.
  • Стойкой к УФ-излучению — чтобы цвет не выгорал.
  • Пожаробезопасной — дополнительная защита дома.

Какие составы выбрать

  • Масляные краски — недорогие, подходят для дерева и штукатурки, но пахнут и желтеют.
  • Алкидные эмали — хороши для металла и защиты от коррозии.
  • Акриловые — сохраняют цвет, не боятся погоды, не трескаются.
  • Силиконовые и силоксановые — долговечные, эластичные, моющиеся.
  • Силикатные — прочные, но требуют идеально ровных стен.
  • "Силикатные краски подчеркивают дефекты — не лучший выбор, если фасад неровный", — предупреждает Ксения.

Цвет — дело вкуса, но с нюансами

Сначала — крыша: она должна быть темнее. Универсальный выбор — природные и пастельные оттенки: оливковый, кофейный, шафрановый. Добавьте второй цвет — он красиво выделит окна, двери и другие элементы.

Совет: выбирайте оттенок на улице, при дневном свете. А лучше — начните с пробника.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания. Также фасадом называют чертёж ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость.
 

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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