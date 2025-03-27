Красим фасад весной — один секрет убережёт от переделок осенью

Оштукатуренные стены — это ещё не финал, а всего лишь полдела. Чтобы фасад радовал глаз, противостоял дождю, солнцу и морозу, его нужно правильно покрасить. Главное — выбрать подходящий состав и учесть нюансы.
Жаркое солнце, сильный ветер или предстоящие дожди — поводы отложить работы. Идеально — сухой день при температуре от +5 °C. Штукатурка перед покраской должна быть полностью сухой.
Она должна быть:
Сначала — крыша: она должна быть темнее. Универсальный выбор — природные и пастельные оттенки: оливковый, кофейный, шафрановый. Добавьте второй цвет — он красиво выделит окна, двери и другие элементы.
Совет: выбирайте оттенок на улице, при дневном свете. А лучше — начните с пробника.
Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания. Также фасадом называют чертёж ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.