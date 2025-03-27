Раковина из бетона или стекла? Неожиданные решения для стильной ванной

2:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Думали, что раковина — это просто умывальник? Сейчас она может стать настоящим арт-объектом в интерьере! Металл, стекло, бетон и даже мрамор — дизайнеры не боятся экспериментов. Главное — не забыть о практичности. Что сейчас в моде и как выбрать нечто особенное для своей ванной?

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек моет руки с мылом

На что обратить внимание при выборе

Прежде чем влюбиться в необычную раковину, стоит подумать о размерах. Стандартные параметры — глубина 40 см, ширина 50-60 см. Но если вы задумали установить дизайнерскую модель, обязательно проверьте, впишется ли она в имеющееся пространство, особенно если рядом будет стиральная машина или столешница.

Также важна установка: встроить в столешницу или прикрепить к стене — решать вам. Здесь нет универсального ответа, всё зависит от вашей ванной.

Формы и материалы — всё, что душе угодно

Сегодня можно найти раковины самых замысловатых форм: от треугольных до асимметричных. Что касается материалов, популярны:

Нержавеющая сталь — лёгкая, прочная, стильная. Бывает не только серебристой, но и чёрной, золотистой. Не боится времени.

Термостойкое стекло — воздушный и эстетичный выбор.

Бетон — грубоватый, но эффектный. Особенно в стиле лофт.

Литьевой мрамор — красивая альтернатива натуральному камню. Без пор, не желтеет, не боится влаги.

Удобные и компактные решения

В маленькой ванной каждый сантиметр на счету. Вот что поможет сохранить комфорт:

Угловые раковины — используют мёртвое пространство в углах.

Мини-раковины (30-40 см) — идеальны для туалетов и тесных ванных.

Раковины над стиральной машиной — отличное решение для экономии площади.

Особенно эффективно работает комбинация углового размещения с мини-форматом — двойная выгода!

Стекло, сталь, бетон: легкость против брутальности

Если хочется изящества, выбирайте стеклянные или стальные модели. Они создают ощущение простора, визуально "разгружают" интерьер.

Любите индустриальный стиль? Тогда бетонные раковины — для вас. Благодаря специальному покрытию они не боятся влаги и сохраняют эффектный внешний вид на годы.

Мраморная роскошь без лишних затрат

Литьевой мрамор — отличное решение для тех, кто хочет получить эффект натурального камня, но без сложностей ухода. Гладкая поверхность, яркий блеск, устойчивость к царапинам — и всё это по доступной цене. Некоторые модели идут вместе со столешницей, без швов и стыков — никакой сырости и протечек.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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