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Скользко и токсично: почему ванна может быть опасной даже в новом доме

2:53
Недвижимость

Выбирая ванну для ремонта или нового жилья, кажется, что главное — подобрать по размеру и цвету. Но всё не так просто: материал, из которого сделана ванна, напрямую влияет на её долговечность, безопасность и даже… токсичность.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Акриловая ванна: удобно, красиво, но не всегда безопасно

Акрил завоевал популярность благодаря своей лёгкости и способности долго удерживать тепло. Эти ванны не только просты в установке, но и радуют глаз разнообразием форм и глянцевой поверхностью. Идеальный выбор, если хочется комфорта и эстетики.

Но есть нюанс. Некоторые акриловые ванны изготавливают из пластика ABS, на который затем наносят тончайший слой акрила — не более 0,5 мм. Такая ванна может выглядеть безупречно, но в реальности — легко царапается, трескается от перепадов температур и быстро теряет товарный вид.

Более того, при контакте с горячей водой из дешёвого пластика могут выделяться токсичные вещества — виноват стирол в составе. Это особенно важно, если в доме есть дети.

Как отличить? Посмотрите на край чаши — если видны три слоя, перед вами, скорее всего, ванна из ABS. Но лучше уточнить материал у продавца и потребовать документы.

Сталь: практичность против шума

Стальные ванны — классика. Они надёжны, устойчивы к ударам, легко моются и не боятся бытовой химии. Их поверхность — гладкая, без пор, на ней редко задерживаются пятна. Но у них есть минусы: быстро остывают и при наливании воды могут неприятно греметь.

Если ищете что-то сверхнадёжное — есть нержавеющие ванны. Они не требуют эмалирования, устойчивы к любым температурам и чистящим средствам. Однако стоят дорого, найти такую непросто, и ухаживать за ней сложнее: на поверхности хорошо видны потеки и налёт.

Детали, о которых не думают, но зря

  • Безопасность. Скользкой может быть любая ванна — акриловая и стальная. Обязательно используйте коврики и поручни.
  • Деформации. Сталь гнётся, акрил трескается. Выигрывает тот, кто бережнее пользуется.
  • Ремонтопригодность. Сталь проще повредить, но сложнее починить. Акрил легко восстановить — при условии, что вызовете мастера.

Итог

Выбирайте ванну, исходя не только из дизайна или бюджета. Учитывайте, как часто и кем она будет использоваться, насколько важны для вас тепло, тишина или лёгкость ремонта. А внешняя красота — пусть будет приятным бонусом, но не решающим фактором.

Уточнения

Эсте́тика (от др.-греч. αἴσθησις - "чувство, чувственное восприятие") — философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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