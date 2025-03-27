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Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

2:34
Недвижимость

Съёмное жильё - это всегда компромисс. Вы ищете лучший вариант за свои деньги, но при этом рискуете нарваться на мошенников. Причём не только арендаторы страдают от их действий — собственники квартир теперь тоже в зоне риска. Аферисты не упускают ни одной возможности, и технологии только облегчают им задачу.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Фальшивые агентства и бесполезные списки

Классическая схема — так называемые агентства недвижимости, предлагающие за небольшую сумму список с "контактами арендодателей". На деле в этих списках — устаревшие, вымышленные или вовсе несуществующие предложения. Деньги уплачены, а жилья как не было, так и нет.

Онлайн-договор без встречи: удобство или ловушка

С развитием цифровых сервисов появилась новая уловка. Мошенник представляется арендатором и якобы не может приехать на просмотр. Он уверенно предлагает оформить сделку через онлайн-платформу и отправляет ссылку на фишинговый сайт. Вы вводите данные карты, подписываете "договор" — и лишаетесь всех денег.

Даже если вы уже работали с подобными платформами, визуально отличить подделку от настоящего сайта сложно. Мошенники ловко используют доверие к технологиям и невнимательность пользователей.

Арендодатели — новая цель

Рост цен на аренду подтолкнул многих владельцев пустующих квартир выйти на рынок. Но отсутствие опыта, юридической подготовки и желание сэкономить на риэлторе делают их лёгкой добычей. Злоумышленники используют приёмы социальной инженерии, чтобы получить доступ к банковским данным и украсть деньги.

Не только арендаторы страдают

Есть и другая сторона медали: собственники, которые сами используют юридическую неграмотность арендаторов. Без грамотно составленного договора легко лишиться не только денег, но и крыши над головой. Некоторые арендодатели внезапно повышают плату или выгоняют жильцов без предупреждения.

Как защититься

Вот что должно быть в договоре:

  • Фиксированная сумма аренды на оговорённый срок.
  • Обязательный срок уведомления о расторжении.
  • Ответственность за капитальный ремонт (по закону — на владельце, если иное не указано).

Типовые договоры из интернета — не выход. Надёжнее всего обратиться к профессиональному юристу или проверенному риэлтору. Это сэкономит вам и нервы, и деньги.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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