Ваша чистота не спасёт: откуда берутся блохи и как прогнать их навсегда

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Блохи — настоящая головная боль. Маленькие, прыгающие, кусаются больно и способны выжить даже там, где, казалось бы, им не место. Антисанитария или домашние питомцы — не единственные виновники. Насекомые проникают в квартиры с чердаков и подвалов, через вентиляцию от соседей, а также на одежде, обуви или шерсти случайно забежавшей кошки.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ дезинфекция

Но самое неприятное — блохи не просто кусаются. Они переносят опасные инфекции:

Лейкоз — может вызывать нарушения в работе органов.

Лемобартонеллез — поражает кошек и собак, вызывает анемию.

Анаплазмоз — провоцирует лихорадку и боли в суставах у людей.

Гельминтоз — опасные паразиты проникают в организм.

Где они прячутся и как распознать

Блохи живут в щелях полов, за плинтусами, в мусоре и шкафах. Личинки чаще всего попадают в дом с улицы на обуви и одежде. Оптимальная среда для размножения — 22-33°C и влажность. Именно поэтому летом и в квартирах без регулярной уборки блохи размножаются особенно быстро.

Первый признак — зудящие укусы, чаще всего на ногах. Если заметили такие следы утром — это тревожный сигнал.

Как избавиться от блох

Борьба должна быть комплексной:

Обработайте питомцев (шампуни, капли, ошейники).

Постирайте весь текстиль при высокой температуре.

Пропылесосьте квартиру, особенно ковры и щели.

Обработайте поверхности паром или раствором из нашатыря, соды и воды.

Эффективные народные средства:

Пижма и полынь — отпугивают запахом, но не убивают личинок.

Кедровая стружка — продается в зоомагазинах, помогает избавиться от взрослых особей.

Корки цитрусовых — действуют аналогично, но могут раздражать домашних животных.

Чеснок с дрожжами — специфический, но рабочий метод.

Мороз — при -20°C можно выморозить квартиру, открыв окна (если вы уехали хотя бы на пару часов).

Магазинные средства и дезинсекция

Аэрозоли, гранулы, спреи — всё это работает, но может быть опасно для детей и животных. Читайте инструкции и используйте маску и перчатки.

Самый надёжный способ — вызвать дезинсектора. Перед обработкой нужно:

Убрать еду и косметику.

Отодвинуть мебель.

Снять текстиль.

Как избежать повторного нашествия

Регулярно обрабатывайте животных — даже если "ничего нет".

Следите за чистотой — особенно в углах и у входной двери.

Внимание к мелочам — профилактика проще, чем борьба.

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.



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