Ваша чистота не спасёт: откуда берутся блохи и как прогнать их навсегда

Блохи — настоящая головная боль. Маленькие, прыгающие, кусаются больно и способны выжить даже там, где, казалось бы, им не место. Антисанитария или домашние питомцы — не единственные виновники. Насекомые проникают в квартиры с чердаков и подвалов, через вентиляцию от соседей, а также на одежде, обуви или шерсти случайно забежавшей кошки.
Но самое неприятное — блохи не просто кусаются. Они переносят опасные инфекции:
Блохи живут в щелях полов, за плинтусами, в мусоре и шкафах. Личинки чаще всего попадают в дом с улицы на обуви и одежде. Оптимальная среда для размножения — 22-33°C и влажность. Именно поэтому летом и в квартирах без регулярной уборки блохи размножаются особенно быстро.
Первый признак — зудящие укусы, чаще всего на ногах. Если заметили такие следы утром — это тревожный сигнал.
Борьба должна быть комплексной:
Аэрозоли, гранулы, спреи — всё это работает, но может быть опасно для детей и животных. Читайте инструкции и используйте маску и перчатки.
Самый надёжный способ — вызвать дезинсектора. Перед обработкой нужно:
Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.
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