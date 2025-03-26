Ураган? Зима? Эти окна все выдержат и сэкономят вам целое состояние

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что если ваши окна станут не просто прозрачными, а энергоэффективными героями вашего дома? Новая технология стекол, обещающая невероятную экономию энергии и повышение комфорта, может стать настоящим прорывом в строительстве и энергоэффективности.

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторы

Стандартные окна давно стали слабым звеном в теплоизоляции домов. Как показывает статистика, они теряют в 10-20 раз больше энергии, чем хорошо утепленные стены. Это означает большие расходы на отопление и охлаждение, которые составляют от 200 до 400 долларов в год на каждое домохозяйство в США.

Но все изменится благодаря новым тройным и четырехкамерным окнам, которые могут быть лучшими изоляторами, чем стены. Такие окна не только экономят электроэнергию, но и делают дом более тихим и комфортным, способными выдержать даже сильнейшие погодные условия. И все это с добавлением всего лишь 20% к стоимости стандартных энергоэффективных окон.

"Окна всегда считались проблемой, потому что они теряют гораздо больше энергии, чем стены", — говорит Стивен Селкович, научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. "Эти новые окна с несколькими камерами изоляции могут стать решением".

Ключ к инновации — это использование стекла, разработанного компанией Corning, которая известна своими прочными и легкими материалами для мобильных устройств. Их технология Gorilla Glass, теперь применяемая для окон, позволяет создать стекло, которое не только устойчиво к повреждениям, но и значительно снижает общий вес конструкции. С помощью этого стекла новые окна могут быть в 40% легче обычных бронированных, но при этом соответствуют самым строгим ураганным стандартам.

Технология уже тестируется в реальных домах. Например, Дэвид Шлейхер из Канзас-Сити установил в своем доме стекла с тройным остеклением и теперь наслаждается теплом в зимнее время без необходимости включать отопление, даже при -5°C на улице.

Вопрос остается только в том, когда эти окна будут массово внедрены. Спрос со стороны строителей и инвесторов может стать ключевым фактором для их широкого распространения, а строгие строительные нормы помогут ускорить этот процесс.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.



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