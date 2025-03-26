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Холодильники, которые не потребляют электричество? Эта новая технология может изменить всё

2:33
Недвижимость

Потребление энергии становится одной из главных проблем современности. Но ученые из Саарского университета нашли решение, которое может стать прорывом в борьбе с энергетическим кризисом. Новая технология охлаждения и обогрева, разработанная в Германии, обещает изменить всё. Она в пять раз эффективнее, чем традиционные тепловые насосы, и позволяет существенно снизить энергопотребление без потери эффективности.

электричество
Фото: pixabay.com/photos
электричество

Как работает инновация

Исследователи разработали уникальную систему, использующую эластокалорический эффект — явление, при котором материал охлаждается или нагревается при сжатии или растяжении. В отличие от традиционных систем, в новом устройстве нет нагревательных элементов, компрессоров или испарителей. В холодильниках и тепловых насосах используется никелево-титановый сплав, который активно меняет температуру в ответ на механическое воздействие.

Пол Моцки, руководитель проекта, объяснил:

"Эластокалорическая система работает как система охлаждения и тепловой насос одновременно. Ее эффективность в 3-5 раз выше, чем у существующих систем, и требует гораздо меньше энергии".

Это открытие может значительно снизить потребление электроэнергии в быту и промышленности.

Революция в климатических системах и не только

Если новая технология будет внедрена в бытовые и промышленные холодильники, тепловые насосы и кондиционеры, это станет настоящей энергетической революцией. Снижение потребления энергии позволит избежать серьезных ограничений, при этом сохранятся все преимущества эффективных климатических систем.

Инновация уже заинтересовала крупнейшего немецкого автопроизводителя Volkswagen. Компания сотрудничает с учеными из Саарского университета для внедрения этой технологии в электромобили. Применение нового подхода в автомобилях позволит значительно уменьшить потребление энергии на охлаждение и обогрев, улучшив характеристики электромобилей и расширив их возможности.

Будущее технологий охлаждения и отопления

В ближайшие годы можно ожидать, что эластокалорическая система найдет широкое применение не только в автомобильной промышленности, но и в обычных бытовых устройствах. Это откроет новые горизонты для устойчивого развития и энергосбережения в повседневной жизни.

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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