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Секрет уюта раскрыт: дизайнеры назвали лучшие цвета для оформления коридора

2:30
Недвижимость

Оформление коридоров часто воспринимается как второстепенная задача, однако эти пространства играют важную роль в общей атмосфере дома. Коридоры должны гармонично сочетаться с остальным интерьером, создавая ощущение единства и стиля. Правильный выбор цвета краски может значительно улучшить внешний вид коридора, создать уютную атмосферу и подчеркнуть архитектурные детали.

Коридор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коридор

Дизайнеры, которых цитирует RealSimple, рекомендуют использовать светлые пастельные или теплые белые цвета для создания успокаивающего эффекта и плавного перехода между комнатами. Нейтральные оттенки добавляют тепло и подчеркивают особенности интерьера, в то время как яркие цвета придают коридору индивидуальность.

Среди популярных вариантов оттенков для оформления коридора названы следующие:

  • Тамаринд Sherwin-Williams (SW 7538): насыщенный грибной оттенок, который подчеркивает архитектурные детали и создает уютную атмосферу.
  • Кремовый Tudor Sherwin-Williams (SW 7711): персиково-кремовый цвет, отражающий свет и создающий ощущение простора.
  • Bronze Urbane Sherwin-Williams (SW 7048): коричневато-серый оттенок с нотками земли, придающий коридору современный и стильный вид.
  • Shadow White Farrow & Ball (282): теплый оттенок белого, отражающий свет и смягчающий атмосферу.
  • Classic Gray Benjamin Moore (OC-23): нежный серо-бежевый цвет, который может использоваться как альтернатива белому.
  • Silver Strand Sherman Williams: светло-серый оттенок с зелено-синими полутонами, добавляющий прохладной изысканности.
  • French Grey Little Greene (113): классический серый цвет с синим и красным подтоном, подходящий для разных стилей.
  • Charleston Green Tonester: темный зелёный оттенок, согревающий пространство и создающий интересный акцент.
  • Intense Teal Sherwin-Williams (SW 6943): насыщенный бирюзовый цвет для акцентной стены, оживляющий длинные коридоры.

Таким образом, правильный выбор цвета для коридора может значительно улучшить его внешний вид и атмосферу, создавая уютное и стильное пространство.

Уточнения

Коридо́р (от фр. corridor или нем. korridor или ит. corridoio) — длинный проход внутри здания или жилого помещения, соединяющий комнаты на одном этаже.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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