Секрет уюта раскрыт: дизайнеры назвали лучшие цвета для оформления коридора

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оформление коридоров часто воспринимается как второстепенная задача, однако эти пространства играют важную роль в общей атмосфере дома. Коридоры должны гармонично сочетаться с остальным интерьером, создавая ощущение единства и стиля. Правильный выбор цвета краски может значительно улучшить внешний вид коридора, создать уютную атмосферу и подчеркнуть архитектурные детали.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Коридор

Дизайнеры, которых цитирует RealSimple, рекомендуют использовать светлые пастельные или теплые белые цвета для создания успокаивающего эффекта и плавного перехода между комнатами. Нейтральные оттенки добавляют тепло и подчеркивают особенности интерьера, в то время как яркие цвета придают коридору индивидуальность.

Среди популярных вариантов оттенков для оформления коридора названы следующие:

Тамаринд Sherwin-Williams (SW 7538) : насыщенный грибной оттенок, который подчеркивает архитектурные детали и создает уютную атмосферу.

: насыщенный грибной оттенок, который подчеркивает архитектурные детали и создает уютную атмосферу. Кремовый Tudor Sherwin-Williams (SW 7711) : персиково-кремовый цвет, отражающий свет и создающий ощущение простора.

: персиково-кремовый цвет, отражающий свет и создающий ощущение простора. Bronze Urbane Sherwin-Williams (SW 7048) : коричневато-серый оттенок с нотками земли, придающий коридору современный и стильный вид.

: коричневато-серый оттенок с нотками земли, придающий коридору современный и стильный вид. Shadow White Farrow & Ball (282) : теплый оттенок белого, отражающий свет и смягчающий атмосферу.

: теплый оттенок белого, отражающий свет и смягчающий атмосферу. Classic Gray Benjamin Moore (OC-23) : нежный серо-бежевый цвет, который может использоваться как альтернатива белому.

: нежный серо-бежевый цвет, который может использоваться как альтернатива белому. Silver Strand Sherman Williams : светло-серый оттенок с зелено-синими полутонами, добавляющий прохладной изысканности.

: светло-серый оттенок с зелено-синими полутонами, добавляющий прохладной изысканности. French Grey Little Greene (113) : классический серый цвет с синим и красным подтоном, подходящий для разных стилей.

: классический серый цвет с синим и красным подтоном, подходящий для разных стилей. Charleston Green Tonester : темный зелёный оттенок, согревающий пространство и создающий интересный акцент.

: темный зелёный оттенок, согревающий пространство и создающий интересный акцент. Intense Teal Sherwin-Williams (SW 6943): насыщенный бирюзовый цвет для акцентной стены, оживляющий длинные коридоры.

Таким образом, правильный выбор цвета для коридора может значительно улучшить его внешний вид и атмосферу, создавая уютное и стильное пространство.

Уточнения

Коридо́р (от фр. corridor или нем. korridor или ит. corridoio) — длинный проход внутри здания или жилого помещения, соединяющий комнаты на одном этаже.





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