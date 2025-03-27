Квартира за полцены: государство компенсирует часть стоимости жилья – кому повезет

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российское законодательство предоставляет различные льготы и возможности для снижения затрат на покупку жилья, но многие из них остаются неизвестными. Специалист по недвижимости Леся Твелина рассказала о государственной помощи в этом вопросе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Материнский капитал, хотя и известен, не всегда используется в полной мере. Его можно направить на строительство частного дома без посредников, что особенно актуально для сельских жителей. С 2025 года расширились условия для семей с двумя и более детьми, позволяющие использовать капитал на улучшение жилищных условий, покупку, строительство или реконструкцию жилья, а также погашение ипотеки, напомнила эксперт.

Кроме того, существуют жилищные сертификаты для семей с детьми, льготные условия по ипотеке и субсидии на коммунальные услуги. Налоговый вычет также является популярной льготой: при покупке недвижимости можно вернуть до 260 тысяч рублей (13% от 2 миллионов рублей), а при ипотеке — до 390 тысяч рублей (13% от 3 миллионов рублей). Вычет возможен для каждого собственника, включая расходы на ремонт и отделку, сообщает Газета.Ru.

Твелина рассказала, что государство активно внедряет льготные ипотечные программы для разных категорий граждан, включая молодых специалистов в сельской местности и участников программы "Дальневосточный гектар". В некоторых регионах действуют программы поддержки молодых семей, компенсирующие до 30% стоимости жилья, а также субсидии для работников бюджетной сферы.

Развиваются программы приобретения жилья в малых городах и селах, а пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут рассчитывать на налоговые льготы, освобождающие от имущественного налога на единственное жилье, добавила специалист.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.



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