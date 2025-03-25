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Тараканы сбежали с кухни: всего два средства — и никакой химии

1:49
Недвижимость

Тараканы — это не просто неприятные соседи, а настоящая головная боль для любого дома. Особенно часто они появляются летом, превращаясь в ночной кошмар. Но если вы не хотите травить себя и близких агрессивными химикатами, выход всё же есть. Существует пара простых и безопасных способов держать этих непрошеных гостей подальше. Всё, что вам понадобится, — два доступных и недорогих натуральных средства. Они не только помогут справиться с проблемой, но и наполнят ваш дом приятным ароматом.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

У этих насекомых очень чувствительное обоняние, и резкие, интенсивные ароматы действуют на них отталкивающе. Используя это знание, можно сделать простую ловушку — не в буквальном смысле, а ароматную преграду, которую тараканы просто не захотят пересекать.

Первое средство — это лавровый лист. Его резкий, терпкий аромат раздражает тараканов. Всё просто: разложите сушёные листья в местах, где вы замечали насекомых — на кухне, под раковиной, возле холодильника или у вентиляции. Можно даже немного их измельчить — запах станет ярче и эффект усилится.

Второе средство — лаванда. Её аромат ассоциируется у нас с чистотой и уютом, а вот для тараканов он невыносим. Используйте сухие веточки лаванды, эфирное масло или моющие средства с этим ароматом. Разложите их в ванной, кладовке, на кухне — и тараканы будут обходить ваш дом стороной.

Эти натуральные способы подойдут тем, кто хочет избавиться от тараканов экологично и без лишних затрат. Главное — регулярно обновлять аромат и поддерживать чистоту.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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