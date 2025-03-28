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Розетки, автоматы и штробы: как срезать до 30% бюджета на электрике без риска

3:35
Недвижимость

Замена электропроводки — один из самых затратных и технически сложных этапов ремонта. Но и на ней можно сэкономить — если знать, где именно. Главное — не выйти за грань разумного, ведь ошибки здесь оборачиваются не просто лишними тратами, а реальной угрозой безопасности. Рассказываем, как грамотно сократить расходы и не переплатить потом за переделки.

ремонт
Фото: mos.ru is licensed under public domain
ремонт

5 способов сэкономить на электромонтаже

Чёткое техзадание — минус до 15% от бюджета

  • Без продуманного плана электрик действует наугад. Вы передумываете, мастера переделывают — и платите дважды. Составьте простую схему: где будут розетки, светильники, крупная техника. Этого уже достаточно, чтобы избежать лишних точек и штроб.

Меньше штроб — больше денег в кармане

  • Штробление стен — одна из самых дорогих операций. Но если у вас натяжной потолок, часть проводки можно пустить по нему. Или спрятать в плинтус — это упростит монтаж и сэкономит 15-25 тысяч на одной квартире.

Коробки и каналы — не переплачивайте за бренд

  • Не обязательно брать дизайнерские кабель-каналы. Бюджетные аналоги с надёжной защёлкой справляются ничуть не хуже — а стоят на 30-40% дешевле.

Розетки — выбираем золотую середину

  • Дешёвые розетки — лотерея. Могут искрить, ломаться, выпадать из стены. Лучше выбрать модели среднего сегмента — чуть дороже, но прослужат 10 лет без вопросов.

Объединяйте нагрузки, если это безопасно

  • Некоторые группы розеток можно подключить к одному автомату. Это не только удобно, но и выгодно: на щитке можно сэкономить до 5 000 рублей.

На чём экономить нельзя

Проводка

  • Самый опасный пункт. Дешёвый кабель с заниженным сечением перегревается и может вызвать пожар. Выбирайте продукцию с ГОСТ, сертификатом и нормальным сечением — лучше переплатить 10-15%, чем спасать квартиру от последствий.

Автоматы и щиток

  • Дешёвые автоматы — это риск, что они не сработают при скачке напряжения. А дальше — сгоревшая техника, оплавленные провода, короткое замыкание. Ищите надписи ABB, Legrand, Schneider Electric. Надёжность тут действительно важнее цены.

Мастера

  • Электрик "с Авито за 3 тысячи" может наделать столько ошибок, что исправление обойдётся в два, а то и три раза дороже. Плюс нервы, переделки и штроба по новым стенам. Ищите специалистов с опытом, отзывами и схемой разводки "на бумаге", а не "в голове".

Проверка лабораторией

  • После монтажа обязательно сделайте замеры: заземление, сопротивление, автоматизация. Это ваша гарантия, что всё работает безопасно. Особенно важно — в домах старой постройки.

Подытожим

Можно сэкономить на

  • Коробках и кабель-каналах.
  • Части штроб.
  • Брендах розеток и выключателей (но не брать самые дешёвые).
  • Объединении групп в щитке.

Нельзя экономить на

  • Проводах (сечение, марка, ГОСТ).
  • Автоматах (бренд и соответствие нагрузке).
  • Квалифицированных мастерах.
  • Проверке электрики после установки.

Планируйте заранее, работайте с проверенными людьми и не ищите выгоды там, где на кону безопасность. И тогда электрика прослужит вам десятилетиями без проблем.

Уточнения

Ремо́нт  — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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